Hätte man nur diese Momentaufnahme gesehen, wäre doch glatt der Eindruck entstanden, der Höhenflug der Fürstenfeldbrucker Handballer hätte sich ohne Turbulenzen fortgesetzt. Nach dem souveränen 30:26-Sieg über Saarlouis hüpften die Panther Schulter an Schulter vor den applaudierenden Fans in der Wittelsbacher Halle und sangen: "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey hey hey!"

Der Grund für die trotzdem nicht richtig vorhandene Feierlaune, wie es Trainer Martin Wild ausdrückte, findet sich auf einem anderen Bild, das der Verein auf seiner Facebookseite veröffentlichte. Auch hier jubeln und strahlen die Spieler, einer von ihnen steht jedoch nicht, er liegt.

Nach wenigen Minuten war das Spiel für Yannick Engelmann beendet, er humpelte mit einer offenbar schweren Verletzung im Adduktorenbereich in die Kabine. Der Rückraumspieler ist in dieser Saison die Personifikation des Brucker Selbstvertrauens und mit seinem kompromisslosen Wurf so wichtig wie noch nie für den TuS. Kurz vor Ende des Spiels folgte ihm dann noch ein zweiter Spieler. Johannes Stumpf hatte es in einem Zweikampf an der schon einmal gebrochenen Nase erwischt.

Trainer Wild ordnete den Sieg daher als zu teuer erkauft ein, auch wenn dieser Umstand die Leistung seiner Mannschaft natürlich nicht schmälerte: "Die Abwehr stand heute herausragend, und alles in allem haben wir über 50 Minuten ein gutes Spiel abgeliefert." Die zehn Minuten, die Wild aussparte, waren eine Phase kurz vor Schluss, in der es die Gäste schafften, den aussichtslosen Rückstand von acht Punkten auf drei Punkte zu schmelzen. "In der Phase hat man gesehen, dass wir ein Spiel nicht dominieren können, wenn wir auch nur ein Stück weit nachlassen. Aber das war für die Jungs auch mal wieder nicht schlecht zu sehen, und am Ende haben sie sich ja selbst wieder rausgezogen."

Es passt zu der Saison der Brucker, dass sie die Spiele trotz aller Widrigkeiten am Ende für sich entscheiden. Egal ob das der gewöhnungsbedürftige Spielplan ist (aktuell sieben Auswärtsspiele bei fünf Heimspielen, nun stehen aber noch zwei weitere Spiele in der Fremde an), zahlreiche Platzverweise (drei beim Spitzenspiel in Pfullingen) oder eben Verletzungen.

Im Kollektiv fangen die Panther das immer wieder auf, stets springt ein anderer Akteur in die Bresche. Am Samstag etwa Rückraumspieler Alexander Leindl, der Linkshänder glänzte mit fünf Toren. Oder Spielmacher Falk Kolodziej: Der 26-Jährige hat für Saarlouis schon Zweitliga-Handball gespielt und löste bei seinen ehemaligen Kollegen einen Tag vor seinem eigenen Geburtstag vermutlich Katerstimmung aus. Das gab auch Gästetrainer Philipp Kessler zu: "Obwohl wir Falk kennen, haben wir nicht gut verteidigt und auf die Aktionen nicht gut reagiert."

Auch für den Gelobten ist Reaktion ein Thema, er erklärt so die gute Form der Brucker: "Es läuft zwar nicht alles reibungslos, aber wir schaffen es immer schnell, aus Fehlern zu lernen und den Flow wieder aufzunehmen. " Dementsprechend optimistisch blickte Kolodziej auf die nächste Begegnung: "Trotz der Verletzungen können wir mit breiter Brust nach Hochdorf fahren. Wir waren auch in Pfullingen nicht optimal besetzt, aber jeder hat für den anderen gekämpft. Das ist unser großes Plus."

An seinem Geburtstag am Sonntag gab es dann etwas Grund zur Freude. Die Nase des Mannschaftskameraden Stumpf ist nicht, wie befürchtet, erneut gebrochen. Der Schlag hatte den alten Bruch offenbar knapp verpasst. Anders sieht es bei Yannick Engelmann aus. Trainer Wild ging am Sonntag von einer mehrwöchigen Pause aus, er befürchtete einen Riss der Adduktoren. Und er ist nicht der einzige Rückraumspieler, der vorerst ausfallen wird, auch Sebastian Meinzer hat sich verletzt. Er konnte am Samstag nach einer Behandlungspause zwar weiterspielen, am Sonntag erwies sich der Fuß jedoch als stärker lädiert als vermutet. Entsprechend schwer ordnete der Coach die kommende Aufgabe gegen den Tabellenelften ein: "In Hochdorf sind zwei Punkte schon eingeplant", sagt Wild, "aber jetzt werden wir sicherlich improvisieren müssen." Bis jetzt ist ihnen das allerdings stets gelungen. Trotz aller Turbulenzen.