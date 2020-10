Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Das Licht geht aus, wie immer. Für einige Sekunden leuchtet nur das Portal, durch das die Protagonisten gleich aufs Spielfeld laufen werden. "Traum 2. Liga" steht dort wie eine Leuchtreklame zu lesen. Ihren Traum haben Fürstenfeldbrucks Handballer wahr gemacht, doch der Start in die Profispielklasse ist zunächst mit zwei deftigen Niederlagen nicht sonderlich gut gelungen. Nun hat Corona auch noch die letzten der zunächst schon spärlich erlaubten Zuschauer aus der Halle gefegt. Das Konzept der Handball-Bundesliga (HBL) sieht vor, dass kein Publikum zugelassen wird bei "hohem Pandemielevel". Das beginnt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35, der Landkreis Fürstenfeldbruck liegt seit Tagen weit darüber.

Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob die seit Jahren als wichtiger Faktor in der Erfolgsgeschichte des TuS Fürstenfeldbruck geltenden Handballfans dem Geisterspiel vom Samstag eine Wendung hätten geben können. Martin Wild will darüber nicht spekulieren: "Vielleicht, vielleicht auch nicht." Die Partie gegen Mitaufsteiger Wilhelmshavener HV verlief knapp, deutlich knapper als die beiden verloren gegangenen Partien gegen Eisenach und Gummersbach. Und dennoch unterlagen die Brucker Panther auch in ihrem dritten Zweitligaspiel - mit 27:30 Toren.

Die Bewertung des Spiels klingt nicht eindeutig. Zwischen "schon ärgerlich, weil mehr drin gewesen wäre", und einem Spiel, "das Mut gemacht hat", schwankt Wilds Einschätzung. Die Partie habe aber durchaus gezeigt, dass die Mannschaft in der Liga mithalten könne. Mehrmals hatte sein Team nach Wilhelmshavener Führungen wieder auf Gleichstand gestellt in der ersten Hälfte, etwa beim 3:3 (7.) oder 10:10 (22.). Zur Pause lag es 12:15 zurück.

Die Panther zeigten Biss und versuchten, Fehler der beiden Niederlagen gegen Eisenach und Gummersbach zu vermeiden und diesmal nicht allzu forsch aufs Tempo zu drücken. "Wir haben versucht, nichts ins offene Messer zu rennen", sagt Wild. Vieles gelang besser als noch zum Auftakt. In Erinnerung bleiben Julian Prause, der sich am Kreis durchsetzungsfähig zeigte, der junge Rechtsaußen Stephan Seitz, der parallel noch A-Jugend-Bundesliga beim TSV Allach spielt, aber fünf Zweitligatore machte, und Spielmacher Falk Kolodziej als sicherer Siebenmeterschütze.

Nach dem Seitenwechsel boten sich mehrere Gelegenheiten, Anschluss zu finden. Zwischen dem 19:20 (45.) und 22:23 (51.) kamen die Brucker viermal bis auf ein Tor heran, doch zum Ausgleich oder gar zu mehr reichte es nicht. Die Wurfquote blieb verbesserungswürdig, und im Tor der Wilhelmshavener stand im 33-jährigen Jens Vortmann einer, der zuletzt beim Erstligisten SC DHfK Leipzig unter Vertrag war, einige Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft hinter sich hat und mit seinen Paraden zahlreiche Angriffsversuche der Brucker konterte.

Es begegneten sich zwei Aufsteiger auf Augenhöhe, was auch Wilhelmshavens Trainer Christian Köhrmann indirekt bestätigt: "Wir wussten, dass das hier kein Spaziergang werden würde." Zumal seine Mannschaft erst zuletzt wieder ins Training zurückfand. Das sportliche Geschehen war in Wilhelmshaven vier Wochen zuvor erst einmal in den Hintergrund gerückt, nachdem der Geschäftsführer und Hauptfinanzier des Vereins wegen des Verdachts auf Anlagebetrug verhaftet worden war. Nun fehlt dem Team von der Nordsee ein Gutteil des Etats, der dem Vernehmen nach bei etwa 2,5 Millionen Euro gelegen haben soll. Seither versucht sich der Verein Geld über Crowdfunding und Unterstützeraktionen zu beschaffen. Zwei Spieler, Juan de la Pena und Tim Rozmann, haben bereits Reißaus genommen und stehen nun beim Ligakonkurrenten Bietigheim und beim Erstligisten Essen unter Vertrag.

Allen Handballklubs freilich werden wichtige Einnahmen fehlen, solange sie keine oder nur wenige Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Die Unkosten laufen indes weiter. So muss der TuS Fürstenfeldbruck am Mittwochabend zum Auswärtsspiel beim fast 500 Kilometer entfernten Dessauer-Roßlauer HV antreten, drei Tage später steht das nächste Heimspiel gegen Rimpar an. Dass dann Zuschauer zugelassen sein werden, gilt als unwahrscheinlich. Dennoch gibt man sich in Fürstenfeldbruck kämpferisch. "Wir stecken noch lange nicht die Köpfe in den Sand", sagt Trainer Martin Wild.