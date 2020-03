„Kopf der Mannschaft“: In Erlangen war der lange am Arm verletzte Falk Kolodziej bester Werfer.

Manchmal lauert für einen Handballer die größte Gefahr in einer Führung - besonders gefährlich sind die deutlichen. Es kann sein, dass man sich des Sieges zu sicher ist. Das eigene Spiel bekommt einen Knacks, und wenn es blöd läuft, verwandelt der Gegner Frust in Trotz, mit dem er sich noch einmal aufbäumt. Eine Führung verspielen: Das kann allen passieren. Aber dem TuS Fürstenfeldbruck passiert so etwas aktuell nicht.

Auf der Homepage der Brucker konnte man vor dem Spiel beim HC Erlangen II einen Bericht lesen. "Geht der Rausch weiter?", stand darüber. Eine rhetorische Frage, denn man durfte ja erwarten, dass der Rausch weiter geht, nach 13 Siegen in Serie. Der 14. würde schon folgen, dachten die Fans - und nach zehn Minuten waren sie sich sicher. Der TuS führte bereits mit fünf Treffern, und keiner glaubte mehr ernsthaft, dass Erlangen noch einmal zurückkommen könnte. Es müsste momentan schon viel passieren, dass Fürstenfeldbruck eine Führung noch verspielt. Aber die TuS-Spieler blieben konzentriert. Der Trainer, Martin Wild, sagte: "Wir haben die letzten 20 Minuten keinen Blödsinn gemacht." Das reichte schon für den 32:23 (17:9)-Sieg, angesichts der vorangegangenen Phase. "Die ersten 40 Minuten waren weiter wie im Rausch", sagte Wild.

Wie im Rausch. Den Satz hört man im Sport oft. Der Rausch erklärt Ereignisse, die sich eigentlich nicht erklären lassen. Fürstenfeldbruck hat seit Monaten nicht mehr in der dritten Liga verloren - wie soll man das erklären? Und wie, dass sie jetzt auch noch ignorieren, dass ihnen eigentlich etwas fehlt, das jede gute Mannschaft braucht: ein Linkshänder. Alle drei Linkshänder im Team waren verletzt oder krank, also kam Stephan Seitz aus Allachs Bundesliga-A-Jugend zu seinem Debüt. Seitz machte zwei Tore. Er grinste noch lange nach dem Spiel, berichtete sein Trainer. Und auch in jenen Phasen, in denen er nicht spielte, hatte man nicht den Eindruck, als fehlte den Bruckern ein Linkshänder. Doch, es ist wie im Rausch.

Ob diese Mannschaft überhaupt noch verlieren kann? Natürlich kann sie, man hat es vor einer Woche beim Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen II gesehen. Kurz vor Schluss lag Bruck hinten. Sie drehten das Spiel noch und gewannen am Ende 26:25. Das war knapp, aber es war auch eine Ausnahme. Gegen Erlangen II spielten sie extrem souverän und entspannt. Erstaunlicherweise wirkte diese Gelassenheit nie überheblich. Die Abwehr war "überragend gut", wie Martin Wild sagte. Vor allem galt das zu Beginn des Spiels: Erlangen wusste gar nicht, wie es mit der aggressiven Brucker Verteidigung zurechtkommen sollte, TuS-Torwart Michael Luderschmid hielt mehr Bälle, als er reinließ. Dass die Führung nicht noch schneller auf zehn Tore anwuchs, lag allein an ein paar Ungenauigkeiten im Angriff. Dann übernahm - mal wieder - Falk Kolodziej. Wild nennt ihn den "Kopf der Mannschaft".

Man würde bei Kolodziejs Spiel nie von einem Rausch reden. Es ist schön, aber nicht brachial. Seine Aktionen leitet er nicht mit viel Tempo ein, sondern mit kleinen Körpertäuschungen; und wenn ein Verteidiger zu stark auf seine Finte reagiert, passt er den Ball an die frei gewordene Stelle. "Er setzt seine Mitspieler unglaublich gut ein", sagt Wild, "und er ist selbst wieder torgefährlich." Eine Weile war er das nicht, er schleppte eine Armverletzung lange mit sich herum, aber auch ohne Wurfarm gehörte er zu den besten Spielmachern der Liga. Jetzt trifft er auch noch - immer wieder auch per Unterarmwurf. In Erlangen war Kolodziej mit sieben Toren bester Werfer.

Auf der Rückfahrt im Bus feierten er, Wild und alle anderen den Sieg. Per Liveticker verfolgten sie, ob auch die Konkurrenz gewinnen würde. Als klar wurde, dass der einzig noch halbwegs ernstzunehmende Verfolger, Pfullingen, verlieren würde, wurde die Party noch ausgelassener. Der erste Platz ist dem TuS quasi nicht mehr zu nehmen, sechs Spieltage vor Schluss liegt Pfullingen zehn Punkte zurück. Realistisch betrachtet ist das nicht mehr aufzuholen, bereits am Samstag könnte Bruck gegen Horkheim Meister werden.

Horkheim - wer sich anstrengt, erinnert sich vielleicht: Gegen Horkheim hat der TuS Fürstenfeldbruck letztmals verloren, das war im Oktober. Gelingt den Bruckern die Revanche, hätten sie in dieser Saison gegen jeden Gegner mindestens einmal gewonnen. Martin Wild sagt: "Viel mehr Vorfreude geht nicht."