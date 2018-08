17. August 2018, 16:39 Uhr Golf Münchner Golfwochenende

In Starnberg gastiert die hochklassige Pro Tour. Zwei Vereinsteams, der Münchener Golf Club und der GC Eichenried, treten derweil in den jeweiligen Ligafinals an.

Von Felix Haselsteiner, Starnberg/München

Dass München am Wochenende in den Fokus der Golfwelt rückt, wäre wohl etwas übertrieben - aber immerhin rückt der Golfsport ein wenig in den Fokus der Landeshauptstadt. Im Golfclub Starnberg gastiert derzeit die Pro Golf Tour, die dritte Liga des europäischen Golfsports hinter der European Tour und der Challenge Tour. Wer auf eine der höheren Touren möchte, wird versuchen, dort über die Pro Golf Tour hinzukommen. So wie es einst zum Beispiel Martin Kaymer geschafft hat, heute Deutschlands bester Golfspieler. Die Pro Tour hat, rein was das Sportliche angeht, viele Gemeinsamkeiten mit den größeren Touren: Die Abschläge fliegen genauso weit, die Bälle landen genauso oft nahe bei den Fahnen, die Endergebnisse sind genauso niedrig. Will man als Zuschauer gutes Golf sehen, lohnt sich ein Besuch in Starnberg.

In der Finalrunde am Samstag haben unter anderem zwei Deutsche Siegchancen: Daniel Wünsche und Max Kramer gehören zu den aussichtsreichen Kandidaten auf den Sieg. Auch der Profi Jonas Kölbing darf sich in seinem Heimatklub Hoffnungen machen, er lag am Freitag nur wenige Schläge hinter den Führenden zurück. Kölbing könnte mit einem Sieg seinen Aufstieg in die Challenge Tour sogar schon perfekt machen.

Während es in Starnberg um Golf in seiner klassischen Form als Einzelsport geht, spielt gleichzeitig die Damenmannschaft des Münchener Golf Clubs beim Final Four der Deutschen Golfliga in Köln um den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters. Im Duell mit dem GC St. Leon-Rot, dem G&LC Berlin-Wannsee und dem Hamburger GC sind die Münchnerinnen zwar nicht favorisiert, doch allein die Teilnahme am Finalturnier, das sich über zwei Tage am Samstag und Sonntag zieht, ist bereits ein großer Erfolg.

Ein ebenso großer Erfolg wäre der Aufstieg in die erste Bundesliga, um den die Herrenmannschaft des GC Eichenried am Sonntag spielt. In Herzogenaurach treffen die Eichenrieder auf den GC Neuhof aus Hessen. Das Team von Trainer Ken Williams, der auch den Münchner PGA-Tour-Spieler Stephan Jaeger coacht, könnte die Bundesliga der Männer wieder in den Münchner Raum bringen und die Stadt so vielleicht ein wenig mehr in den Fokus der Golfwelt rücken.