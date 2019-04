3. April 2019, 18:45 Uhr Garching Triumph der Spätaufsteher

Nach schläfrigem Beginn dreht der VfR dank dreier Treffer von Simon Seferings das Derby gegen Heimstetten.

Von Stefan Galler, Garching/Kirchheim

Das Spiel war gerade vorbei, die Garchinger Fans gaben den Evergreen "Derbysieger! Derbysieger!" zum Besten; da nahm VfR-Trainer Daniel Weber den neuen Sportdirektor Ludwig Trifellner beiseite und sagte: "Hab ich dir etwa versprochen, dass es hier ohne Nerven geht?" Dramatisch ging es zu im so wichtigen Regionalliga-Nachbarschaftsduell zwischen Garching und Heimstetten, am Ende hatten die Gastgeber die Partie nach 0:2-Rückstand mit 3:2 für sich entschieden und sich damit um vier Zähler von den Relegationsplätzen emanzipiert. Dagegen herrschte bei den Heimstettnern nach dem viel beachteten 2:0-Auswärtssieg in Schweinfurt diesmal Ernüchterung. "Es sah definitiv nach einem Unentschieden aus", sagte Co-Trainer Lennart Hasenbeck nach dem Spiel - sein Team bleibt auf einem Relegationsplatz.

Es war nicht so, dass das Stadion am See aus allen Nähten geplatzt wäre, gerade mal 240 Zuschauer hatten sich eingefunden. Zumindest aber entwickelten die Fanlager ein bisschen Derbyatmosphäre, schließlich stand für die beiden Regionalligisten aus dem Landkreis München jede Menge auf dem Spiel. Und so intonierten die einen ein gepflegtes "Wir sind alle Garchinger Jungs", während es aus dem Käfig der Auswärtsanhänger schallte: "Wir wollen Hoaschdeng siegen sehen!"

Zu Beginn sah es so aus, als ob der Traum der Schlachtenbummler wahr werden würde, denn nach nicht einmal zwei Minuten führte der SVH: Lukas Riglewski schlug einen Freistoß scharf aus dem rechten Halbfeld zur Mitte, wo mutmaßlich Mohamad Awata als Letzter die Kugel berührte - diese trudelte am verdutzten VfR-Torwart Maximilian Engl vorbei ins Netz. Zunächst spielte nur Heimstetten. Als Florian Pflügler Riglewski im Strafraum traf, blieb die Pfeife von Referee Florian Böhm noch stumm (10.), doch zwei Minuten später zog Philipp Walter Awata die Beine weg, und diesmal gab es den fälligen Strafstoß. Riglewskis Schuss war nicht zu parieren, auch wenn Engl den Ball noch berührte. "Vielleicht war das zweite Tor gar nicht so gut. Ich hatte das Gefühl, wir haben unterbewusst einen Gang zurückgeschaltet", sagte SVH-Assistenztrainer Hasenbeck. VfR-Coach Weber entgegnete: "Ich habe noch nie eine so verschlafene erste Viertelstunde meiner Mannschaft erlebt. Da war schon beim Warmmachen zu spüren, dass die Jungs nicht wach genug waren." Trotzdem ließ sich seine Elf nicht hängen: "Das zeichnet uns seit der Winterpause aus", lobte Weber, "wir haben den Spirit und den Glauben, geben niemals auf."

Jetzt war Garching da - und spielte seine Lufthoheit aus

Und mit einem Mal war Garching präsenter, kam gefährlich in Strafraumnähe. Nachdem Mark Zettl und Orkun Tugbay ihre Gelegenheiten noch vergeben hatten, trat erstmals der Mann des Tages in Erscheinung: Nach schneller, direkter Kombination und einem starken Lupfer von Tom Zimmerschied über die Abwehrkette lief Simon Seferings von links ein und überwand Heimstettens Keeper Maximilian Riedmüller (28.) zum 1:2-Anschluss. Jetzt war Garching endlich da - und spielte vor allem seine Lufthoheit aus: Dennis Niebauers Kopfball parierte Riedmüller (39.), der Versuch von Bruder Mike Niebauer landete am Lattenkreuz (45.+1).

Zum zweiten Durchgang wollte Heimstetten "noch mal aggressiv nach vorne verteidigen und auf Konter spielen" (Hasenbeck), doch dieser Plan fiel schon nach drei Minuten wie ein Kartenhaus zusammen: Mike Niebauer flankte von der rechten Seite, Seferings rauschte aus dem Hinterhalt heran und köpfelte aus kurzer Distanz ein - der schnelle Ausgleich (49.).

Erst dann stabilisierte sich Heimstetten wieder. Bis auf zwei Gewaltschüsse aus der Distanz durch Lucas Genkinger (61.) und Pflügler (65.) hatte der VfR keine echten Chancen mehr. Das Gefühl von Lennart Hasenbeck, es könnte auf eine Punkteteilung hinauslaufen, verfestigte sich Minute für Minute, zumal auf beiden Seiten die Kräfte schwanden. "Aber wir haben zu viele Standards zugelassen und dann auch bei einem 40-Meter-Freistoß noch eine Mauer gestellt, anstatt die Deckungsaufgaben zu übernehmen", kritisierte der Co-Trainer. Prompt ließ Dennis Niebauer den Ball weit auf die halblinke Seite fliegen, dort rauschte abermals Seferings heran und erzielte sein drittes Tor (85.). Und während die VfR-Bank außer Rand und Band war, feuerte Hasenbeck wutentbrannt eine Wasserflasche auf die Tartanbahn.

Der Garchinger Held blieb zurückhaltend: "Ich habe die Tore ja nicht alleine erzielt, sondern von ausgezeichneten Vorbereitern profitiert", sagte der 23 Jahre alte Offensivmann, der bis zum Saisonende vom TSV 1860 ausgeliehen ist. "Wenn es mein Ziel ist, eines Tages höher hinaus zu kommen, dann muss ich eben auch mal liefern", so Seferings.