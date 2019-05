31. Mai 2019, 18:53 Uhr Garching Schützen ohne Medaille

Die Deutschen gehen in Garching leer aus. Christian Reitz, Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole 2016, sichert sich immerhin einen Quotenplatz für Tokio 2020.

Von Elena Bruckner, Garching

Es war der größte Weltcup in der Geschichte des Sportschießens: Mehr als 900 Schützen kämpften von Sonntag bis Donnerstag am Olympia-Schießstand in Garching-Hochbrück nicht nur um die Medaillen, sondern auch um 17 Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Schon vor dem Heimweltcup hatte sich der Deutsche Schützenbund vier der begehrten Plätze gesichert: Oliver Geis (Schnellfeuerpistole) und Monika Karsch (Sportpistole) waren bei der Weltmeisterschaft 2018 im koreanischen Changwon erfolgreich; Doreen Vennekamp (Sportpistole) und die Kirchseeonerin Isabella Straub (Kleinkalibergewehr) hatten Ende April beim Weltcup in Peking Tickets nach Tokio gelöst.

Die Reisegruppe nach Japan wurde am Mittwoch um einen fünften Teilnehmer erweitert: Christian Reitz, der 2016 mit der Schnellfeuerpistole Olympiasieger wurde, qualifizierte sich mit der Teilnahme am Finale und dem fünften Platz vor seinem Teamkollegen Geis ebenfalls für die Spiele. "Der Quotenplatz ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber es war eine Belohnung für den Vorkampf", sagte Reitz nach dem Finale. In den beiden Qualifikationsrunden hatte der 32-Jährige die Konkurrenz dominiert und war mit 591 Ringen als Erster ins Finale eingezogen. Dort begann er fast ebenso stark, bevor in der zweiten Fünferserie der Ausscheidungsrunde vier Schüsse daneben gingen. Bundestrainer Detlef Glenz zeigte sich unzufrieden: "Wenn man zwei Athleten im Finale hat, dann will man einen auf dem Treppchen sehen."

Im Kleinkaliber-Dreilagenkampf der Frauen hatte sich Jolyn Beer ebenfalls für das Finale qualifiziert - für sie das dritte im dritten Weltcup des Jahres. Auch sie patzte in der Ausscheidungsrunde und landete auf dem fünften Platz. Anders als bei Reitz reichte der aber nicht für einen der beiden Quotenplätze, die an die Erst- und Drittplatzierte gingen.

So beendete das mit 29 Schützen angetretene DSB-Team den Heimweltcup zum ersten Mal seit langem ohne einen Podestplatz. "Es ist natürlich nicht zufriedenstellend, dass wir keine Medaille gewonnen haben", sagte Gerhard Furnier, Vizepräsident Sport des DSB. Der Quotenplatz von Christian Reitz sei der Höhepunkt gewesen, man habe sich aber, zum Beispiel im Kleinkaliberbereich, weitere Quotenplätze gewünscht. Vor dem Weltcup galt auch der Lengdorfer Kleinkaliber- und Luftgewehrschütze Maximilian Dallinger als aussichtsreicher Kandidat für die Olympischen Spiele. Der Weg nach Tokio ist für ihn weiterhin offen und könnte über die verbleibenden zwei Weltcups, die Europaspiele in Minsk, die EM in Bologna oder das europaweite Qualifikationsturnier im April kommenden Jahres führen.