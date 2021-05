Beim Noch-Bayernligisten FC Pipinsried geht der Umbruch in der langen Pandemiepause weiter. Nach einigen namhaften Weggängen und der Verpflichtung des Ulmers Albano Gashi konnte nun der sportliche Leiter Tarik Sarisakal den Eichstätter Führungsspieler Jakob Zitzelsberger präsentieren. Der 24-jährige sei ein "absoluter Wunschspieler" und die wichtigste Personalie im Abwehrverbund. Zitzelsberger wurde in der Jugend bei Jahn Regensburg ausgebildet und war beim erfolgreichen, künftigen Ligakonkurrenten aus Eichstätt in der vergangenen Saison Stammspieler. "Die Anbindung zu München macht Pipinsried sehr interessant", sagte der Bachelor-Student Zitzelsberger zur Begründung. Es gilt als nahezu sicher, dass der klare Tabellenführer nach dem offiziellen Saisonabbruch in die Regionalliga aufsteigen wird.