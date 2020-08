Fußball-Drittligist Türkgücü München hat Stürmer Petar Sliskovic, 29, verpflichtet. Der 1,93 Meter große Angreifer stand zuletzt beim MSV Duisburg unter Vertrag. Ausgebildet beim FSV Mainz 05 spielte der Kroate unter anderem beim FC St. Pauli und für Dynamo Dresden. In seiner Vita stehen 15 Partien in der Bundesliga (zwei Treffer), in der dritten Liga war er in 94 Einsätzen 23 Mal erfolgreich.

"Petar ist ein erfahrener Profi, der die Qualität in unserem Kader anheben und das Offensivspiel beleben soll", sagt Kaderplaner Roman Plesche.