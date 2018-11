18. November 2018, 18:58 Uhr Fußball-Regionalliga Unschöne Bescherung

Tief stehen, hoch gewinnen – frei nach einer alten Fußballweisheit wollten die Pipinsrieder Tabellenführer Eichstätt begegnen. "Das hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben", gab Kapitän Thomas Berger zu. Die Abwehr um den starken Torwart Thomas Reichlmayr (re.) geriet oft in Bedrängnis.

Pipinsried baut gegen den konterstarken VfB Eichstätt auf eine Defensive, der ohne drei Stammspieler aber die Stabilität fehlt. Der Tabellenführer nutzt dies aus, der FC rutscht auf den vorletzten Platz ab.

Von Nico Horn, Pipinsried

Am vergangenen Donnerstag stellte der FC Pipinsried auf seiner Facebookseite eine rhetorische Frage: "Ja, ist denn heut scho Weihnachten?" Natürlich beginnt die Adventszeit nicht Mitte November. Die Regionalliga-Fußballer aus dem Dachauer Hinterland wollten mit diesem grafisch an "Word 2000" erinnernden Schriftzug lediglich auf den eigenen Fan-Shop aufmerksam machen. In dessen Sortiment finden sich Geschenkideen wie Mützen, Tassen oder Jacken für die Liebsten. Das Problem: Im Pipinsrieder Strafraum ist schon seit Saisonbeginn Weihnachten. In bedenklicher Regelmäßigkeit werden dort Geschenke an die Gegner verteilt.

Warum der FCP nach 20 Spielen schon mehr als 40 Gegentore gesammelt hat, bekamen die 715 Zuschauer auch bei der 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Tabellenführer VfB Eichstätt anschaulich dargelegt. Nach 21 Minuten rumpelte Linksverteidiger Andreas Schuster ungestüm in Eichstätts Dominik Wolfsteiner. Die unvermeidbare Folge: Elfmeter für die Gäste. Fabian Eberle nutzte die Einladung und verwandelte (23.). Keine drei Minuten später war die Pipinsrieder Abwehr wieder nicht auf der Höhe. Nach einem verlorenen Zweikampf im Mittelfeld lief der sich zugegebenermaßen in leicht abseitsverdächtiger Position befindende Julian Kügel alleine Richtung Tor, legte quer auf den ehemaligen Pipinsrieder Atdhedon Lushi, der nur noch einschieben musste.

"Wir haben die erste Halbzeit mal wieder verschlafen", ärgerte sich Pipinsrieds Kapitän Thomas Berger. Trainer Manfred Bender beteuerte, man habe sich viel vorgenommen: "Wir haben ja gewusst, wer kommt." Gekommen waren die zuletzt furios aufspielenden Eichstätter, gegen die Bender in der Abwehr auf Luis Grassow (Gelbsperre) und Michael Denz (Zerrung) verzichten musste. Noch härter wog der Ausfall von Fabian Hürzeler, der als Co-Trainer der deutschen U20 in England weilte. "Vielleicht sind wir mit der neuen Formation nicht zurecht gekommen", fragte sich Berger, der Hürzeler in der für ihn "eher ungewohnten" Mittelfeldzentrale vertrat.

Es wirkte, als habe der VfB gerade damit gerechnet. Immer wieder attackierten sie Berger mit mehreren Spielern. Der ließ sich wiederum weit zurückfallen. "Wir haben gewusst, dass es bei Ballverlust schnell zurückgeht, deshalb sind wir eher tief gestanden", erklärte Berger das Vorhaben. Das ging nicht auf, weil der Defensive dadurch die Verbindung zur Offensive um Amar Cekic fehlte. "Es hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben", gab Berger zu.

Einzig, weil die Gäste ein weiteres Präsent ausschlugen, lag Pipinsried zur Halbzeit nicht höher zurück. Zwei Minuten vor der Pause riss Fabian Achatz Gegenspieler Eberle im Strafraum zu Boden, obwohl dieser die Flanke nur mit Sprungfedern erreicht hätte. Diesmal konnte der starke Thomas Reichlmayr jedoch den Elfmeter-Schuss von Marcel Schelle parieren.

Kurz darauf wurde das Ergebnis zumindest für einige Minuten zur Randnotiz. Eichstätts Kügel prallte mit einem Mitspieler zusammen und verletzte sich schwer am Knie. Die Kniescheibe sei laut VfB-Coach Mattes "dort drangehängt, wo sie nicht hingehört". Dem schwer mitgenommenen Coach blieb hinterher nur zu hoffen, dass wenigstens am Bandapparat nicht zu viel passiert ist. Da ein Notarzt nötig war, um den verletzten Kügel vom Platz zu transportieren, begann die zweite Hälfte mit 25 Minuten Verspätung. Nachdem sich der Schock bei beiden Mannschaften gelegt hatte, kam erneut Eichstätt zu den besseren Chancen. Nach einem Fehlpass von Arijanit Kelmendi scheiterte Ex-Bundesligaspieler Markus Steinhöfer erst an Reichlmayr und anschließend am Pfosten (63.). "Die spielen das, was sie können, und das machen sie gut", fasste Berger die auf Konter ausgelegte Spielweise des VfB zusammen. Hätte der Tabellenführer einen seiner Gegenstöße mit weniger Übermut ausgespielt, wäre es auch nicht mehr eng geworden.

So aber erzielte der eingewechselte Philipp Schmidt nach schönem Pass des 19-jährigen Sebastian Süß das 1:2 (80.). "Mit Glück hätten wir noch einen Punkt holen können", sagte Bender, der jedoch genau wusste, dass dieser nicht verdient gewesen wäre: "Uns sind heute von einer sehr starken Mannschaft die Grenzen aufgezeigt worden." Durch die Niederlage ist der FCP auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, am Freitag geht's ins Grünwalder Stadion zur Reserve des FC Bayern. Einfacher wird es also nicht. Positiv ist die Rückkehr von Grassow und Hürzeler, schließlich merke man Berger zufolge sofort, "wenn ein bis zwei Leistungsträger fehlen". Es helfe aber sowieso nichts: "Wir müssen da durch und es nach der Winterpause besser machen." In Pipinsried hoffen sie, dass Geschenke bald nur noch unterm Christbaum verteilt werden.