Lukas Riglewski beeilte sich, um den Ball aus dem Netz zu holen. Der Kapitän des SV Heimstetten hatte gerade nach feinem Pass von Severin Müller das 1:4 im Regionalligaheimspiel gegen den FV Illertissen erzielt, nun drückte er aufs Tempo, weil noch fast 40 Minuten zu spielen waren. "Wir haben auch da noch daran geglaubt, dass wir das noch drehen können, weil es einfach so ein vogelwildes Spiel war", sagte SVH-Trainer Christoph Schmitt später. Dieser Plan ging dann trotz des offenen Visiers, das beide Teams an diesem nasskalten Nachmittag im Sportpark zur Schau trugen, doch nicht auf. Es blieb beim 1:4, womit die Serie der Heimstettner in der Liga gerissen ist - zuletzt hatte man drei Siege eingefahren.

"Der Grund für die Niederlage ist ganz einfach", analysierte Coach Schmitt nach den äußerst unterhaltsamen 90 Minuten: "Wir waren in beiden Strafräumen zu sorglos, es gab auf beiden Seiten unglaublich viele Chancen, wir hatten alleine über 15 Ecken, das ist für ein Regionalligaspiel eigentlich Wahnsinn." Außerdem war seine Elf beim Ausnutzen der Fehler des Gegners nicht so effektiv wie die Gäste aus Mittelschwaben. "Unglaublich, was uns in diesem Spiel alles vom Gegner serviert wurde. Es wäre ein Leichtes gewesen, hier mehr Tore zu erzielen", so Schmitt, der andererseits einräumte, dass das auf der Gegenseite eben genauso gegolten habe.

Der Reigen an Gelegenheiten hatte schon frühzeitig begonnen: Illertissens Stanislaus Herzel scheiterte gleich zweimal an Heimstettens Keeper Maximilian Riedmüller (9./11.). Dann waren die Hausherren dran: Einen Schuss von Moritz Hannemann machte FVI-Torwart Kevin Schmidt unschädlich (13.), dann scheiterte Tim Schels nach einem Eckball per Volleyabnahme aus sechs Metern an der geballten Verteidigung der Gäste (18.). Vier Minuten später jubelten die Heimstettner dann, doch der Linienrichter hatte den Torschützen Fabian Cavadias bei einem weitergeleiteten Freistoß von der rechten Seite im Abseits gesehen. Weitere fünf Minuten danach scheiterte Severin Müller zunächst freistehend am FVI-Schlussmann und wurde beim Versuch, den Abpraller über die Linie zu drücken, von einem Abwehrspieler geblockt.

Dann kamen die Gäste plötzlich zu ihrem Führungstreffer, weil Hannemann die Kugel bei einem Eckball ins eigene Tor bugsierte (30.). "Unglücklich", nannte Schmitt den Treffer. "Das 0:1 hat den Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt." Kurz danach scheiterte Müller abermals in aussichtsreicher Position (33.) und leistete sich wenig später auch noch einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, den Kai Luibrand nutzte, weil sich die Heimstettner Abwehr auftat wie das Rote Meer für Moses in der Bibel (38.). Und noch vor der Pause legte Moritz Nebel das 0:3 nach, als zunächst Yannick Günzel ausrutschte, der FVI-Kapitän danach mit etwas Glück im Strafraum einen Pressball gegen Cavadias gewann und aus sechs Metern an Riedmüller vorbei ins Tor traf (44.).

"Und trotzdem hatten wir das Gefühl, dass da noch etwas drin war", so Trainer Schmitt. "Doch dann schlägt Yannick Günzel ein Luftloch und es steht 0:4." Vorangegangen war eine Hereingabe von Herzel, der bis zur Grundlinie durchgekommen war und bei seinem Zuspiel für den Torschützen Maurice Strobel Glück hatte, dass der Heimstettner Verteidiger den Ball verfehlte (48.).

Es folgten das 1:4 durch Riglewski (52.) und weitere Großchancen für die Gastgeber, etwa als Hannemann gleich zweimal an Torwart Schmidt scheiterte (55.) oder Riglewski die Querlatte traf (60.). Irgendwann schwand der Glaube an die große Wende dann doch. "Das was mich umtreibt ist, dass wir uns die Punkte in den letzten Wochen so brutal hart erarbeiten mussten und es diesmal bei diesem Scheibenschießen so leicht gewesen wäre", so Coach Schmitt.

Ein paar positive Aspekte gab es dann doch noch, etwa das Comeback von Daniel Steimel nach mehr als einem Jahr - den Allrounder hatte Schmitt zur Halbzeit eingewechselt. "Er hat das ganz ordentlich gemacht, einen Ball hat er in die Wolken gedroschen, aber es waren auch zwei, drei gute Aktionen dabei", fand der Trainer. Womöglich darf der 27-Jährige schon am kommenden Samstag in Nürnberg von Beginn an spielen.