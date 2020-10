Sinnfragen am See

Von Christoph Leischwitz, Garching

Was sich der Rasen denken muss. Zum letzten Mal musste er am 7. März für ein Pflichtspiel herhalten, sieben Grad hatte es da in Garching gehabt. Den ganzen Frühling und Sommer über haben sie ihn in Ruhe gelassen. Und jetzt, fast acht Monate später, malträtieren sie ihn plötzlich noch einmal mit 22 Paar Fußballschuhen. Und nächste Woche vielleicht sogar noch einmal. Doch die Umstände sind ja nicht nur für einen Regionalliga-Rasen surreal.

Auch Ludwig Trifellner, 62, der im Fußball schon viel erlebt hat, versteht die Welt nicht mehr. Alles habe man getan, um auf die Pandemie so flexibel wie möglich reagieren zu können; vor allem, dass die Regionalliga Bayern keine neue Saison gestartet hat, sondern die Saison 2019/20 zu Ende spielen will, hat zeitlichen Druck rausgenommen. Das sei auch alles richtig gewesen. Aber: "Jetzt werden wir trotzdem wieder gedrängt, unbedingt noch zu spielen", sagt der Sportdirektor des Tabellenletzten.

Laut aussprechen möchte das niemand, aber der VfR Garching ist zum Problemfall geworden für den Verband: Der BFV will nämlich nächstes Jahr im Mai einen Aufsteiger in den Profifußball melden, und Garching ist auch, was die ausgetragenen Spiele betrifft, Letzter. Aktuell stehen noch zwölf Partien aus. Diese müssen bis zum 8. Mai gespielt sein, heißt es beim BFV. Gut möglich aber, dass das Derby gegen den SV Heimstetten an diesem Samstag (14 Uhr) im Stadion am See das letzte für eine lange Zeit ist - es geht ja niemand davon aus, dass nach den November-Einschränkungen die Rasenplätze im Dezember noch mal betreten werden.

Das Derby könnte also gleichzeitig das Abschiedsspiel vom verrückten Sportjahr 2020 werden. Noch dazu hat es immense sportliche Bedeutung: Ohne Punkte würde der VfR (13) praktisch aussichtslos ins Frühjahr gehen, die Relegationsplätze sind zurzeit sieben Zähler entfernt. Der SV Heimstetten (26) hingegen könnte sich mit einem Sieg schon sehr deutlich von der Abstiegszone absetzen.

Am Dienstag soll der VfR noch gegen Memmingen ran - nach Beginn der Beschränkungen

"Es ist schon ein bisschen wild, jetzt noch zu spielen", findet auch SV-Trainer Christoph Schmitt angesichts der steigenden Infektionszahlen und der allgemeinen Stimmung. Aber er hat auch nichts dagegen. "Wir haben ein paar Verletzte, Kranke, Gesperrte, aber das darf nicht entscheidend sein." So wurde zum Beispiel Valentin Micheli nach seiner umstrittenen roten Karte am vergangenen Wochenende gegen 1860 Rosenheim (5:2) für zwei Spiele gesperrt. Trifellner hingegen findet schon, dass die Personalsituation eine Rolle spielt. Schließlich ist ein Garchinger nach wie vor an Corona erkrankt. Der Sportdirektor berichtet, dass der junge Spieler seit Wochen flachliegt und sich kaum bewegen könne. "Das schlägt bei der Mannschaft schon auf die Stimmung."

Was Trifellner ärgert: "Am Anfang hieß es, dass die Regionalliga keine Geisterspiele austrägt." Jetzt sei das de facto aber so. 50 Zuschauer sind am Samstag erlaubt. Das reicht gerade einmal für Funktionäre, Freunde und Verwandte der Spieler. Der Kiosk bleibt zu, es wird also kaum Einnahmen geben. Was Trifellner aber am meisten ärgert, ist das Hickhack um das Spiel gegen den FC Memmingen, das für den kommenden Dienstag angesetzt wurde - also erst nach dem Beginn der Einschränkungen. Zur Begründung gibt der Verband an, dass die fünf Regionalligen womöglich noch Profistatus erhalten - und Profisport darf ja weiterhin betrieben werden. Aus Sicht Trifellners wäre damit der Gipfel der Absurdität erreicht: "Wenn wir jetzt Profis werden, dann müssen wir aber auch getestet werden. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Die Spieler arbeiten ja alle." Außerdem würde man eine Genehmigung brauchen, um am Montag noch einmal trainieren zu dürfen.

Sportlich wäre das Spiel gegen Memmingen für den VfR sogar noch brisanter als das Derby gegen Heimstetten: Es wäre das Duell des Tabellenletzten gegen den Vorletzten.