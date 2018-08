19. August 2018, 18:48 Uhr Fußball-Regionalliga Rückkehrer mit Vorwärtsdrang

Luis Grassow sichert seinem neuen alten Klub Pipinsried mit einem wuchtigen Kopfballtreffer das 1:1-Unentschieden gegen Illertissen.

Von Gerhard Fischer, Pipinsried

Natürlich ist es in Pipinsried nicht wie in Liverpool, wo die Hymne "You'll never walk alone" alle Menschen im Stadion erfasst, den blassen Buben genauso wie den 70-Jährigen, der noch Kevin Keegan und Ray Clemence live erlebt hat. In Pipinsried ist es wie auf den meisten Fußballplätzen auf dem Dorf. Es gibt dort vereinzelt Anfeuerungsrufe, im Stadion an der Reichertshausener Straße hört es sich so an: "Laufen, Pipi, laufen!" Die Fans sind bloß dann in eruptiver und kollektiver Begeisterung vereint, wenn ein Tor fällt. Umso bemerkenswerter ist es, dass FCP-Verteidiger Luis Grassow an diesem Samstag Szenenapplaus erhielt - für ein gewonnenes Kopfballduell.

Der FC Pipinsried und der FV Illertissen trennten sich 1:1. Pipinsried hat jetzt kümmerliche zwei Punkte, schöpft aber dennoch Hoffnung, genau so, wie es in dem Hit "You'll never walk alone" recht pathetisch heißt: "Geh weiter, mit Hoffnung in deinem Herzen." Pipinsried baut in Zukunft auf zwei Rückkehrer, die den FCP im Sommer verlassen hatten: Kasim Rabihic und Luis Grassow. Rabihic hatte zuletzt schon gegen den FC Bayern II mitgemacht, Grassow kam am Freitag zurück und spielte am Samstag. Er spielte sehr gut.

Luis Grassow, 20, war zum SSV Ulm gewechselt. Die Schwaben, die am Samstag Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal beförderten, wollen dem Vernehmen nach in die dritte Liga aufsteigen. Sie haben sich verstärkt und trainieren unter Profibedingungen. Das passte zu Grassows Ambitionen. Aber er schaffte es nicht in die Startelf, manchmal nicht mal in den Kader. Also kam er zurück. Der Abstecher nach Ulm hat ihm trotzdem gut getan. Er wirkt athletischer, ballsicherer, selbstbewusster.

Allerdings brauchte er ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen. In der fünften Minute flog ein langer Ball über die Pipinsrieder Dreierkette, in deren Zentrum Grassow stand, und Maurizio Scioscia tauchte alleine vor Sebastian Hollenzer auf. Der Tormann stoppte Scioscia, indem er ihn zu Boden riss wie einen Juwelendieb. Marco Hahn verwandelte den Elfer.

Pipinsried, das unter anderem auf Marian Knecht, Markus Achatz (beide verletzt) und Riccardo Basta (gesperrt) verzichten musste, bemühte sich zunächst vergebens um einen kultivierten Spielaufbau. Kapitän Maximilian Zischler bekam "keinen Zugriff auf das Spiel", wie es so schön heißt, und Spielertrainer Fabian Hürzelers Pässe streuten unpräzise. Ein Beispiel: Hürzeler passte hoch zwischen Fadhel Morou und Rabihic hindurch, der Ball flog ins Aus (15.). Hoch und ungenau - da waren zwei Fehler in einem Zuspiel. Gefahr für Illertissen entstand bei Standards.

In der 18. Minute schlug Amar Cekir eine Ecke in den Strafraum, Luis Grassow, der Rückkehrer mit Vorwärtsdrang, stieg hoch und köpfelte wuchtig ins Tor.

Grassow war nun sehr präsent. Er kurbelte das Spiel an, indem er lange Bälle auf die Außen Kevin Nsimba und Morou spielte, er ordnete die Dreierkette, er gewann viele Zweikämpfe - und er kam an jeden hohen Ball. Als er mal wieder höher stieg als sein Gegner und die Kugel in weitem Bogen nach vorne köpfelte, erntete er den erwähnten Szenenapplaus (42.); das "You'll never walk alone" stimmten die Fans wohl nur deshalb nicht an, weil es auf Bayerisch komisch klingen könnte. Grassow war jedenfalls endgültig wieder aufgenommen.

Fazit der ersten Halbzeit: Pipinsried war etwas besser, und beide Teams bemühten sich, ihre Grundordnungen beizubehalten. Das änderte sich nach der Pause. "Wir haben zeitweise Harakiri gespielt", sagte Hürzeler. Das galt aber auch für die Gäste, die zunächst das Spiel bestimmten. War es bis zur 67. Minute noch ruhig vor den Toren, änderte sich das nach Illertissens Innenpfosten-Treffer: Es gab so viele Chancen, als hätte man im Schlussverkauf die Preise für Torgelegenheiten herabgesetzt, und es ging, frei von taktischer Struktur, springlebendig hin und her. Die Zuschauer, die auf Höhe der Mittellinie standen oder saßen, durften sich wie beim Tennis fühlen: Ihre Blicke wanderten in hohem Tempo von rechts nach links und links nach rechts. Es war eine gute Übung gegen Nackenstarre.

Aber es fiel kein Tor. Nsimba traf aus sechs Metern das Außennetz, Joker Oliver Wargalla schoss aus zwei Metern einen Meter drüber (gut, dass der Assistent wegen Abseitsstellung die Fahne hob, sonst hätte sich Wargalla wahnsinnig geärgert). "In der Pipinsrieder Mannschaft steckt viel Leben", lobte Illertissens Trainer Stefan Anderl. Die Chancen seines Teams machte der geschmeidige Torhüter Hollenzer zunichte, und dann, kurz vor Schluss, warf sich Luis Grassow noch einmal in einen flachen Schuss.