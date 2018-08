19. August 2018, 18:48 Uhr Fußball-Regionalliga Gute Prognose

Nach dem starken Auftritt gegen Burghausen enttäuscht der VfR Garching bei der 1:3-Niederlage in Eichstätt. Trainer Weber wird von den gegnerischen Fans angefeindet.

Der VfB Eichstätt zählt nicht zu den Lieblingsgegnern des VfR Garching, das hat Daniel Weber schon vor dem Spiel immer wieder unterstrichen. Noch auf der Fahrt in Richtung Altmühltal am Freitagmittag äußerte der Garchinger Trainer seine Skepsis ("Da haben wir noch nie gut ausgesehen"), und das, obwohl seine Mannschaft zuletzt beim 3:1-Heimsieg gegen Burghausen ihre beste Saisonleistung gezeigt hatte. Nachdem sein Team in Eichstätt mit dem gleichen Ergebnis verloren hatte, wirkte Weber auch nur gedämpft sauer über die schwache Leistung seiner Elf - schließlich hatte ihn seine Vorahnung nicht getrogen. "Abhaken, Mund abputzen und zur Tagesordnung übergehen."

Von der ersten Minute an sei es minütlich bergab gegangen, so Weber: "Wir haben nicht ansatzweise Normalform erreicht, nichts hat funktioniert." Der Coach suchte keine Ausreden, obwohl sich eine angeboten hätte: der stumpfe und holprige Platz. "Da müssen beide Teams drauf spielen", weiß Weber. "Die Laufbereitschaft war nicht da, mit jeder missglückten Aktion sind die Köpfe weiter runter gegangen." Einzig Torwart Maximilian Engl war stark, bewahrte sein Team mehrmals vor einem Rückstand. Dann köpfte Garchings Mario Staudigl den Ball an die Latte des Eichstätter Tores (66.), im Gegenzug gelang Atdhedon Lushi das 1:0 für die Gastgeber. Kurz danach gab es nach einem überflüssigen Foul von VfR-Verteidiger Philipp Walter Elfmeter, Marcel Schelle traf zum 2:0 (73.). Es folgten der Garchinger Anschluss durch Staudigl (81.) "aus dem Nichts" (Weber) und die gelb-rote Karte für den eingewechselten Zugang Tim Sulmer für Meckern und ein Foulspiel. Schelle machte mit seinem zweiten Tor die Sache klar für die Gastgeber, deren Anhänger sich vor allem mit VfR-Trainer Weber beschäftigten: "Wie immer dort haben sie mich 90 Minuten lang beleidigt. Aber ich habe kein Sterbenswort erwidert."