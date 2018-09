9. September 2018, 19:45 Uhr Fußball-Regionalliga Furchtlos durch den Schutzschild

Während Garching in der Fußball-Regionalliga wieder Anschluss nach oben findet, muss sich der extrem defensiv eingestellte FC Pipinsried beim 0:2 mit einer weiteren Enttäuschung abfinden.

Von Matthias Schmid , Garching

Der Balljunge im Garchinger Seestadion war einen Moment lang von den lauten Rufen so eingeschüchtert, dass er statt dem Ball fast seinen Trinkbecher Thomas Reichlmayr zugeworfen hätte. Im letzten Augenblick gelang ihm aber noch mit einem kunstvollen und geistesgegenwärtigen Manöver der Handwechsel und der Ball, nicht der Trinkbecher, landete beim Torhüter des FC Pipinsried. Nach dieser Szene in der 58. Minute legte sich Reichlmeyr am Sonntagnachmittag fortan selbst einen Ersatzball neben das Tor. Es musste ja schnell gehen, nachdem seine Mannschaft kurz zuvor das 0:2 im Fußball-Regionalligaspiel beim VfR Garching hatte hinnehmen müssen.

Die Pipinsrieder traten nach einer missratenen ersten Hälfte in der zweiten zwar etwas entschlossener auf, aber auf einen Geistesblitz im Strafraum wie es das Ballkind vollführt hatte, warteten sie vergeblich. Es blieb letztlich beim 0:2, die Pipinsrieder müssen sich in der vierthöchsten deutschen Spielklasse also weiter mit dem 17. und vorletzten Tabellenplatz begnügen. Die Garchinger dagegen durften sich nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen wieder über ein Erfolgserlebnis freuen, das sie auf Rang acht klettern lässt. "Der Sieg hilft uns schon sehr gegen die Verunsicherung, die sich zuletzt breitgemacht hat", bekannte Daniel Weber.

Dem Garchinger Cheftrainer war natürlich nicht entgangen, dass seine Mannschaft emotional nicht ganz bei sich war in den vergangenen Tagen. Deshalb hatte er im Training vornehmlich an Verteidigungsstrategien gefeilt, an einfachen Dingen, mit denen die Spieler ihr fehlendes Selbstvertrauen wieder aufbauen konnten. "Unsere Ausrichtung war diesmal defensiver", gab er zu. Den Ball hatten seine Spieler gegen Pipinsried in der ersten Hälfte dennoch viel häufiger als ihnen lieb und von Weber eigentlich geplant war.

Die Gäste aus dem Dachauer Hinterland hatten sich nämlich eine besonders hinreißende Taktik einfallen lassen: Sie verweigerten sich dem Spiel gänzlich und zogen vor dem eigenen Strafraum ein menschliches Schutzschild mit fünf Spielern auf einer Linie auf. "Wir wollten tief stehen und kontern", erklärte Roman Plesche hinterher. Der Plan ging nicht auf, "weil wir zu weit vom Gegner entfernt waren", wie der Sportliche Leiter einräumen musste, "wir waren zu wenig aggressiv".

Folgerichtig erspielte sich Garching die besseren Torgelegenheiten. Weber erkannte sogar "ein wahnsinniges Chancenplus", wie er es nannte. Doch nur Mario Staudigl konnte in den ersten 45 Minuten Reichlmayr überwinden (24.). Nach einer Flanke des linken Außenverteidigers Nikolaos Salassidis hatte sich der Garchinger Stürmer freigelaufen und den Ball zur Führung eingeschoben. "Wir hätten zu diesem Zeitpunkt aber schon mit 2:0 führen müssen", fand Weber und spielte auf die Chance seines Innenverteidigers Florian Pflügler an, der den Ball aus kurzer Distanz aber nicht über die Linie brachte (8.). Und Pipinsried? Spielte dann nach dem Rückstand zwar gefälliger, aber es fehlte im Spiel nach vorne die Wucht, die Präzision und auch die Raffinesse, weshalb Plesche hinterher resigniert feststellen musste: "Garching wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen und wir wollten es nicht."

Auch in der zweiten Hälfte schmissen sich die Garchinger leidenschaftlicher und furchtloser in die Zweikämpfe und waren dem 2:0 näher als Pipinsried dem Ausgleich. Der aufgerückte Innenverteidiger Philipp Walter köpfelte zunächst über das Tor (54.). Zwei Minuten später sah er von hinten dann eine der schönsten Kombinationen im Spiel. Staudigl spielte Tom Zimmerschied auf links frei, der dribbelte und passte dann flach und so präzise nach innen, dass Elias Kollmann nur noch seinen Fuß zur 2:0-Führung hinhalten musste. "Immer wenn wir die Räume gefunden haben, haben wir Chancen bekommen", lobte Weber nach Spielende.

Als er das kundtat, schlenderte gerade Kasim Rabihic an ihm vorbei, Pipinsrieds Spielmacher. Der hatte in der zweiten Hälfte mit einem Freistoß noch die beste Chance für seinen Klub (65.). Doch Garchings Torhüter Maximilian Engl wehrte den Gewaltschuss ab, in den Rabihic seine ganze Wut und Enttäuschung reingelegt hatte (65.). "Dich haben wir heute kalt gestellt", sagte Weber zu ihm vergnügt. Rabihic entgegnete nichts, sondern streckte nur seinen Daumen in die Höhe - als stumme Geste der Anerkennung. Weber war mit sich und der Fußballwelt im Reinen. "Wir haben mit 14 Zählern nur einen Punkt weniger als in der vergangenen Saison", stellte er genüsslich fest. Da schloss Garching das Klassement auf dem erstaunlichen vierten Rang ab. Ein einstelliger Platz dürfe es auch in dieser Spielzeit wieder sein, findet Weber: "Das Potenzial dafür haben wir."

Plesche stand kopfschüttelnd daneben. "Für uns", betonte Pipinsrieds Manager, "geht es nur um den Klassenerhalt."