Fußball-Regionalligist VfR Garching muss weiter auf seinen Restart in der Liga warten. Nachdem vor einer Woche schon das Gastspiel in Aubstadt wegen eines Corona-Ausbruchs dort abgesagt werden musste, konnte auch das Heimspiel der Garchinger am vergangenen Samstag gegen Memmingen nicht stattfinden. Grund war ein Corona-Verdachtsfall im Team des VfR, der sich per Schnelltest ein paar Stunden nach der Absage jedoch nicht bestätigte. Die Memminger waren bereits kurz vor München, als sie die Nachricht vom Spielausfall erreichte.