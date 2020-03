Dem Gesetz der Serie kann der VfB Forstinning derzeit offenbar nicht entkommen, im guten wie im schlechten Sinne. Das zeigt zumindest der Blick auf den Spielplan des Jahres 2019. In der Rückrunde 18/19 legten die Forstinninger eine gruselige Serie von sieben Niederlagen hin. Mit Start der neuen Saison legte der VfB gleich noch sechs Spiele ohne Sieg nach - gefolgt von zehn Dreiern am Stück. Aber das ist alles mehr Schein als Sein. Die Verantwortlichen in Forstinning jedenfalls relativieren den seriellen Charakter. "Erst mal hat die Rückrunde vom letzten Jahr mit dem Start von diesem Jahr nichts zu tun", sagt Trainer Ivica Coric. In der vergangenen Saison war der Kader durch Verletzungen und Ausfälle geschwächt, der Ligaverbleib früh klar. Und die sechs Sieglos-Spiele zum Start der neuen Saison hätten gut und gerne auch anders laufen können, sagt Abteilungsleiter Thomas Herndl: "Es war eng, und es war am Anfang nicht zu unseren Gunsten." Auch bei den zehn Siegen waren gute wie durchwachsene Spiele dabei, sagt Herndl, dessen Team sich immer dann etwas schwerer tue, wenn der Gegner ihm das Kommando überlasse und selbst wenig zum Spiel beitrage. Beide Serien hält Herndl jedenfalls für Zufall, die Liga "ist in der Breite einfach gut". Das zeigt auch die dicht bevölkerte Tabellenspitze. Hinter Aufsteiger Bruckmühl, der die Liga mit 41 Punkten anführt, folgen vier Verfolger mit 33 oder 34 Zählern. Forstinning ist Zweiter, hat aber noch ein Spiel weniger.

23 Spieler sind in der Vorrunde für den VfB aufgelaufen. Coric sieht seine Mannschaft als gut laufendes Kollektiv, man trete immer "einheitlich" auf: "Es war abwechselnd, dass die Spieler Höhen hatten. Die Gegner kennen nicht mal ihre Gegenspieler, weil bei uns niemand besonders heraussticht." Dennoch kann man den Kader als einen der individuell besseren der Bezirksliga Ost einordnen. Da gibt es zum Beispiel die Rückkehrer Ivan Sadric und Maximilian Lechner, beide mit Landesliga-Erfahrung. Aus der Bayernliga kam vom FC Ismaning der zentrale Mittelfeldspieler Dennis Vatany. Nach der Rückrunde werden sich die Gegner vielleicht schon deshalb leichter an manchen Forstinninger erinnern können, weil Lechner und Vatany in der Vorrunde verletzt waren, Lechner kam nur auf acht Spiele, Vatany sogar nur auf zwei, weil er sich auch noch eine Rotsperre einhandelte. Nun ist man auf die beiden als Vollzeit-Arbeiter gespannt. "Von Dennis Vatany erhoffen wir uns in der Rückrunde schon den ein oder anderen Impuls", sagt Herndl. Mehr Ideen im Spielaufbau, mehr Aktionen im Umschaltspiel erwartet sich auch Coric von seinem Quasi-Neuzugang.

Allerdings hat der Verein, der eigentlich noch auf einen Offensivspieler gehofft hatte, weiteren Zuwachs fürs Zentrum bekommen. Der 30-jährige Serbe Marko Nikolic kam kurz vor Ende der Wechselfrist. Ausgebildet vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad, kam der ehemalige U-19-Nationalspieler als Profi viel herum, zuletzt stand er in Georgien unter Vertrag. Zudem ist der 18-jährige Mittelfeldspieler Julian Süßmeier aus der U19 des TSV 1860 Rosenheim neu im Kader. Eine gute Ausgangslage also für 2020.

Vor vier Jahren scheiterten Forstinning und Coric als Aufsteiger erst in der Aufstiegsrelegation, diese Saison-Verlängerung würde das Team aus dem Landkreis Ebersberg gerne erneut auf sich nehmen. "Das Mindestziel ist zu schauen, dass wir diesen zweiten Platz verteidigen", sagt Coric. Entscheidend sei, wie die Spieler mit der künftigen Favoritenrolle umgingen.

Coric wird an diesem Mittwoch erst einmal ein Flugzeug in die Türkei besteigen: Erstmals, seit er Trainer ist, klappt solch ein Trainingslager im Ausland. "Auf das freue ich mich besonders", sagt Coric. Ein Großteil der Spieler ist ebenfalls dabei. "Ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft geschlossen hinter unseren Vorhaben steht", findet er

Zum bevorstehenden Ende der Winterpause wird die SZ in den kommenden Tagen einige oberbayerische Fußball-Bezirksligisten vorstellen.