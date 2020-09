Von Andreas Liebmann

Allmählich, so hatte der Fußball-Drittligist Türkgücü München es vor Wochen angekündigt, biege er in die "Zielgerade der Personalplanungen" ein. Am 5. August war das; zweite Sommerferienwoche. Nach "Transfer-Hammer" Tom Boere vom KFC Uerdingen, 27, ausgebildet bei Ajax Amsterdam, hatte der Aufsteiger tags zuvor noch Keeper René Vollath, 30, ebenfalls vom KFC, als Zugang gemeldet und in Verbindung mit dem Zielgerade-Versprechen schnell auch Philipp Erhardt, 26, vom österreichischen Erstligisten Mattersburg begrüßt. Ob die Ziellinie nun allmählich in Sicht ist, lässt er offen - am Donnerstag jedenfalls fügte Türkgücü Atakan Akkaynak dem künftigen Kader des neuen Trainers Alexander Schmidt hinzu, einen 21-jährigen Mittelfeldspieler vom türkischen Erstligisten Caykur Rizespor. Und weil am Mittwoch schon Mittelfeldspieler Nico Gorzel, 22, vom SKN St. Pölten vorgestellt wurde, gebürtiger Münchner mit 79 Zweit- und neun Erstligaeinsätzen in Österreich, summieren sich die im Laufe des Rennens aufgesammelten Transfers auf inzwischen 14 Zugänge - Perspektivspieler nicht mitgerechnet. Schließlich waren ja irgendwo auf der Zielgeraden auch Angreifer Petar Sliskovic, 29, zuletzt MSV Duisburg, und Omar Sijaric aus der U19 des 1. FC Heidenheim dazugestoßen.

Atakan Akkaynak jedenfalls kommt auf Leihbasis. Vor dem Engagement in der Türkei war er als Kapitän mit Bayer Leverkusen deutscher U-17-Meister und fungierte bei der U-17-EM 2016 auch als DFB-Kapitän. Danach stand er beim holländischen Erstligisten Willem II Tilburg unter Vertrag. "Atakan ist ein Spieler mit einem enormen Potenzial, das wir aus ihm herauskitzeln möchten", sagte Kaderplaner Roman Plesche, vermutlich schwer keuchend auf seinem langen Endspurt.