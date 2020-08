Kein Platz in Haching

Die SpVgg Unterhaching baut nach der dritten missratenen Saison den Kader weiter um. Nach SZ-Informationen wird der Klub demnächst bekannt geben, dass Sascha Bigalke und Jim-Patrick Müller den Verein verlassen. Bigalke, 30, zählt seit 2011 zum Spielerstamm - zwischenzeitlich mit einem zweijährigen Gastspiel für den 1. FC Köln. In 189 Spielen in der Regional- und dritten Liga schoss er 42 Tore. Müller, 31, seit 2016 bei der SpVgg, schoss in 90 Spiele 16 Tore. Beiden Mittelfeldspielern wurde nahegelegt, sich nach einem neuen Verein umzusehen.