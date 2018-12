16. Dezember 2018, 18:45 Uhr Fußball Kaltgraue Schlussphase

SpVgg Unterhaching gibt Sieg gegen starke Osnabrücker spät aus der Hand. Zunächst trifft Lucas Hufnagel, am Ende gelingt den Gästen der Ausgleich.

Von Christoph Leischwitz, Unterhaching

Jim-Patrick Müller wirkte wenig beeindruckt vom Spitzenreiter. "Ich habe da jetzt nicht so viel Spielstärke gesehen", sagte der Unterhachinger über den VfL Osnabrück. Der Mittelfeldspieler wirkte leicht angefressen. "Da wären wir jetzt schön oben dran gewesen", sagte der spät Eingewechselte am kaltgrauen Samstagnachmittag. Denn die SpVgg hatte jenen Spitzenreiter lange Zeit am Rand einer Niederlage. Bis zur 88. Spielminute waren die Vorstädter nur noch drei Punkte von den Niedersachsen entfernt. In der 89. Minute waren es dann aber doch wieder sechs, weil dem VfL, wie schon so oft in der laufenden Saison, gegen Ende doch noch ein wichtiges Tor gelungen war, in diesem Fall zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Zuvor war die Mannschaft von Claus Schromm beachtliche 289 Minuten ohne Gegentor geblieben, eine Tatsache, die ein wenig unterging, weil sie auf der anderen Seite des Spielfeldes stets für Betrieb gesorgt und in diesem Zeitraum selbst auf sieben Treffer kamen. Es läuft eben in allen Mannschaftsteilen recht gut bei den Hachingern, und das ist den Spielern auch anzumerken: Offiziell ist noch der Klassenverbleib im Fokus, doch im Team steigen die Ansprüche: "Also, ich würde gerne aufsteigen", sagte Lucas Hufnagel. Dabei musste auch der Torschütze zugeben, dass ein Sieg trotz allem eher glücklich gewesen wäre. Aus Hachinger Sicht genügte die Leistung aber, um sich auf Augenhöhe mit den Spitzenteams der dritten Liga zu wähnen.

Besonders zu Beginn erspielten sich beide Teams wenige Chancen, schnell entwickelte sich ein für viele Beteiligte schmerzhafter Abnutzungskampf im Mittelfeld. Zunächst streckte Luca Marseiler mit einem Luft-Bodycheck seinen ehemaligen Mitspieler Ulrich Taffertshofer zu Boden, dann spielten die Hachinger über fünf Minuten in Unterzahl: Kapitän Dominik Stahl fiel bei einem Zweikampf zu Boden, der VfL-Kapitän Marc Heider trat ihm unabsichtlich mit den Stollen auf die Hand (9.). "Wir konnten lange die Blutung nicht stoppen", erklärte Stahl später. In der Pause sei er dann in der Kabine genäht worden. Der beste Angriff der Liga kam in der ersten Halbzeit zu keiner einzigen Chance, Spielmacher Sascha Bigalke musste vielmehr in der Abwehr aushelfen, bisweilen auch unfair: In der 29. Minute foulte er Marcos Alvarez am Strafraumrand und sah dafür Gelb, weshalb Schromm seinen wichtigsten Mann in der spannenden Schlussphase vorsichtshalber vom Platz nahm. Den anschließenden Freistoß zirkelte Maurice Trapp auf das rechte Eck, Hachings Keeper Lukas Königshofer konnte nur mit Mühe zur Ecke klären (30.).

Dem Hachinger 1:0 ging einer der ganz wenigen vielversprechenden Konter voraus, vor allem aber eine sehenswerte Einzelaktion: Marseiler passte von der rechten Seite auf Hufnagel. Der war zwar von Gegenspielern umzingelt, legte sich aber mit dem Rücken zum Tor den Ball so geschickt selbst auf, dass er frei zum Schuss kam, der Ball schlug unten links ein. "Er ist einer, der den Unterschied macht, das sieht man ja", sagt Schromm später. Der 24-jährige Rückkehrer, der zwischenzeitlich für den SC Freiburg und den 1. FC Nürnberg spielte, bringe dank Stressresistenz eine enorme Ruhe am Ball mit. Außerdem sei er unberechenbar, weil "beim Hufi keiner genau weiß, was passiert. Nicht einmal er selbst", so Schromm. Seine Drehung mit dem anschließenden Torschuss war jedenfalls kaum zu verteidigen.

Haching setzte fortan auf Konter, Marseiler hätte beinahe auch noch das 2:0 aufgelegt, als er den Osnabrücker Konstantin Engel mit seiner Hereingabe zu einem unfreiwilligen Torschuss zwang, Keeper Nils-Jonathan Körber war aber auf dem Posten (65.). Doch die Gäste schnürten Haching phasenweise ein, und so sorgten zwei aufgerückte Abwehrspieler für den Ausgleich: Bashkim Renneke dribbelte eine gefühlte Ewigkeit durch den Sechzehner, legte quer auf Trapp, der aus 18 Metern unhaltbar traf (89.). Diesen Ausgleich fand auch Schromm "ernüchternd", doch der Trainer konnte dem Remis trotzdem auch viel Gutes abgewinnen: "Wie stark die sind, haben wir alle heute gespürt."

Die Enttäuschung der Spieler dürfte sich bei der Weihnachtsfeier am Sonntag verflüchtigt haben. Zumal zwar die Hinrunde beendet ist, am 23. Dezember aber noch ein Heimspiel ansteht: gegen den Tabellendritten Uerdingen. Dann müsse man aus den beiden Spitzenspielen eben "wenigstens vier Punkte holen", sagte Hufnagel trotzig.