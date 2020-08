Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat Mittelfeldspieler Nikola Jelisic, 25, verpflichtet. Der in München geborene Bosnier wurde beim TSV 1860 und FC Bayern ausgebildet. Zuletzt stand er drei Jahre beim Regionalligisten FC Schweinfurt unter Vertrag. Jelisic bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Partien in der vierten Liga mit zum designierten Aufsteiger. "Nach dem spontanen Abgang von Fabian Müller haben wir reagieren müssen", heißt es in der Mitteilung des Klubs. "Nikola ist ein Qualitätsspieler, der in jeder Mannschaft den Unterschied ausmacht.