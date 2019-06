30. Juni 2019, 20:44 Uhr Fußball Garching schwach

Am Wochenende testen zahlreiche Teams aus der Region, Regionalligist Garching verlor mit 1:2 beim Landesligisten Eintracht Karlsfeld. Die Drittligisten 1860 München und Unterhaching gewannen, der FC Bayern II verlor.

Fußball-Drittligist 1860 München hat am Samstag sein Testspiel beim Bayernligisten TSV 1865 Dachau vor über 1500 Zuschauer standesgemäß 5:1 gewonnen, Angreifer Sascha Mölders steuerte zwei Treffer bei. Sechzigs neuer Liga-Konkurrent FC Bayern II hat indes sein Trainingslager im Stubaital mit einer 1:4-Niederlage gegen den österreichischen Erstliga-Aufsteiger Swarovski Tirol 1:4 beendet. Die SpVgg Unterhaching unterlag am Samstag dem Südwest-Regionalligisten SSV Ulm mit 0:2, hielt sich tags darauf beim Bayern-Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim mit 5:0 schadlos. Für die Münchner Regionalligisten verläuft die Vorbereitung durchwachsen: Heimstetten verlor mit 2:3 gegen Landesligist SE Freising. Auch der VfR Garching patzte mit 1:2 gegen Landesligist Eintracht Karlsfeld. Aufsteiger Türkgücü München gewann dagegen souverän 16:0 gegen Bezirksligist ATSV Kelheim. Am Montag dürfte sich das Team von Reiner Maurer gegen den bulgarischen Erstligisten Levski Sofia schwerer tun.