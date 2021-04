Von Christoph Leischwitz, Pipinsried

Das Zeitfenster für den zweiten Re-Start der Saison 2019/21 werde immer kleiner, und die einzige gute Nachricht für Tarik Sarisakal ist dabei, dass der FC Pipinsried ja gar nicht weiterspielen muss, um aufzusteigen. "Wir sind zu 100 Prozent auf Regionalliga eingestellt", sagt er. Und 100 Prozent Gewissheit, das ist ein hohes Gut zurzeit. Der Bayernliga-Spitzenreiter hat 19 Punkte Vorsprung. Wenn nochmal gespielt werden sollte, dann wird Pipinsried nicht mehr eingeholt, wenn nicht gespielt wird, spuckt der Taschenrechner einen Punkte-Quotienten aus, der ganz klar für das Team aus dem Dachauer Hinterland spricht.

So weit, so gut, der Sportliche Leiter in Pipinsried ist damit einer von ganz wenigen in der Branche, die nicht zweigleisig planen müssen für die kommende Spielzeit. Was Sarisakal jetzt aber besonders wichtig ist: "Wenn wir nochmal spielen sollten, dann bitte nicht auf Kosten der kommenden Saison", so der 48-Jährige.

Dahinter steckt eine Ungewissheit, die sehr viele Amateurklubs betrifft. Ein Problem, das erahnen lässt, in welcher Form sich die Corona-Zeit auf die unteren Ligen auswirkt, selbst wenn die Pandemie an sich irgendwann vorbei sein sollte. Sarisakal rechnet vor: Ein gewisser Prozentsatz des Saisonetats speist sich aus Zuschauereinnahmen. Jedoch kann niemand sagen, wie viele Zuschauer in der kommenden Saison kommen dürfen und kommen werden. Erstens könnte es auch im Sommer immer noch Beschränkungen von Seiten der Politik geben. Zweitens mögen zwar viele glauben, dass "die Fans nach Fußballspielen lechzen", wie Sarisakal es formuliert. Aber vielleicht ist es auch genau umgekehrt, und viele ehemalige Besucher haben in der Zwischenzeit andere Betätigungen gefunden. Also müsse ein Modell entwickelt werden, so der Sportliche Leiter, bei dem diese Ungewissheit auf die Spieler umgelegt wird.

Zischler, Leugner, Rech: Drei absolute Leistungsträger verlassen den Klub

Mit anderen Worten: Die wahren Zuschauerzahlen bestimmen künftig die Höhe von Aufwandsentschädigungen oder Prämien. Vor allem bei Spielern, die sich zumindest teilweise ihren Lebensunterhalt mit Amateurfußball verdienen, fehlt damit die Planungssicherheit. Vereinzelt sei in Gesprächen mit dem Umfeld der Spieler auch schon herauszuhören, dass der eine oder andere Spieler solch einen Plan nicht mittragen werde.

Nun war der Zuschauerschnitt in Pipinsried in den vergangenen Jahren vergleichsweise gut, 300 Besucher waren so gut wie immer da, manchmal sogar deutlich mehr. Und die Tatsache, in der Regionalliga zu spielen, zieht zugleich neue Spieler an. Wie zum Beispiel Torwart Alexander Eiban, ein 26-jähriger Veteran, der schon für Wacker Burghausen und den FC Schweinfurt spielte. Andererseits tut sich nun sogar der sichere Aufsteiger Pipinsried schwer, Spieler zu halten. Schon in der vergangenen Winter-Transferperiode verließen wichtige Akteure den Klub. Jetzt folgen in Max Zischler, Daniel Leugner und Christoph Rech drei absolute Leistungsträger.

Und alle drei bleiben in der Bayernliga: Rech und Zischler spielen künftig für den SV Donaustauf, wo man dank Geschäftsführer und Geldgeber Matthias Klemens deutlich unabhängiger ist von Zuschauerzahlen oder weiteren Sponsoreneinnahmen (übrigens wechselt vom FC Ismaning auch Tobias Killer zu den Oberpfälzern). Zischler war zuletzt Kapitän, Rech hält auch der Sportliche Leiter für "den besten Innenverteidiger der Bayernliga, in der Regionalliga wäre er Top drei." Er ist also schwer zu ersetzen. Leugner wechselt brisanter Weise zum Landkreis-Kontrahenten 1865 Dachau und erklärte in diversen Medienberichten, dass er Pipinsrieds Konzept nicht mittragen wolle. Sarisakal sagt, solange der Wechselwille offen kommuniziert werde, habe er kein Problem damit.

"Es heißt immer, Rainer Koch sei der Präsident der Amateure. Das sehe ich nicht."

Aber viel Arbeit hat er deshalb sehr wohl. Bezüglich der Kaderplanung sagt er: "Wir haben in diesen Wochen einen 100-Meter-Sprint zu absolvieren, und wir sind gerade auf den letzten 20 Metern." Dieser Endspurt sei "existenziell" für den Verein, denn es geht darum, Ersatz für einige der besten Spieler zu finden. Immerhin, es gibt Gespräche, nur sei die Unterschrift noch nicht unter den Vertrag gesetzt.

Für den FC Pipinsried und seine Spieler ist also nicht so wichtig, wann die Regionalliga-Saison genau beginnt. Sondern vielmehr, dass erst wieder angepfiffen wird, wenn die Ränge voll sind. Sarisakal hofft deshalb auf ein klares Signal vom Verband. Auf der einen Seite seien dem BFV in vielerlei Hinsicht die Hände gebunden, man könne nur innerhalb des Rahmens agieren, den die Politik zulässt. Aber: "Es heißt immer, Rainer Koch (der Präsident des BFV, d. Red.) sei der Präsident der Amateure. Das sehe ich nicht." Sarisakal hofft, dass sich dies bald ändert. Und er glaubt, dabei für viele Vereine zu sprechen. Noch eine Hängepartie in der kommenden Saison käme einem "worst case für alle Beteiligten" gleich.