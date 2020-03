Spieler mit klangvollen Namen im Amateurfußball; Klubs, die man eher zur Spitzengruppe der Bayernliga zählen würde als zu den Abstiegskandidaten. Und doch durchleben Dachau, Ismaning und Pullach harte Zeiten. Nach einer schier unendlichen Winterpause über mehr als drei Monate geht an diesem Wochenende die Saison weiter, noch stehen zwölf Spieltage aus. Das Trio aus der Region München will sich zügig aus den unteren Tabellenregionen hoch arbeiten. Auch wenn es nur einen direkten Absteiger aus der Süd-Gruppe gibt, so müssen doch gleich vier Vereine in die Relegation.

Für den TSV 1865 Dachau und seinen Spielertrainer Fabian Lamotte, 37, geht es im Frühjahr nicht nur darum, den Abstand zur roten Zone von derzeit vier Zählern möglichst schnell zu vergrößern, sondern auch um eine Steigerung im spielerischen Bereich: "Wir können guten Fußball spielen, keine Frage", sagt der Coach. "Aber genau das haben wir im Herbst zu wenig gezeigt." Der Mangel an Kreativität war dann auch einer der Faktoren, warum die Mannschaft von Anfang Oktober bis Ende November in acht Partien nur einen Sieg holte und sich plötzlich im Abstiegskampf wiederfand. Das 1:0 gegen Schwabmünchen verschaffte Dachau dann im letzten Spiel des Kalenderjahres zumindest ein dünnes Polster. "Die halbe Liga spielt gegen den Abstieg", sagt Lamotte und verweist auf das schwere Auftaktprogramm: Diesen Samstag geht es zur sechstplatzierten U23 des FC Ingolstadt, danach kommt der Tabellenzweite FC Deisenhofen nach Dachau. "Das sind zwei Kaliber", sagt Lamotte. Und die Vorbereitung war alles andere als beruhigend.

Tiefpunkt war das 2:7 gegen den Landesligisten TuS Geretsried. Anschließend kritisierte Fußballchef Ugur Alkan die Einstellung der Spieler. Im letzten Test gegen den Regionalligisten Heimstetten (0:2) verkauften die Dachauer ihre Haut teurer. "Das war deutlich besser, aber immer noch nicht das, wo wir hinwollen", sagte Lamotte, der bis auf die Mittelfeldspieler Alexander Weiss (Kreuzbandriss) und Sebastian Brey (Fraktur des Schienbeinköpfchens) alle Mann zur Verfügung hat. Auch die Zugänge Engin Malkoc (Garching) und Marcel Kosuch (Ingolstadt II), die sich zentral in der Offensive am wohlsten fühlen.

Zwei Neue für den vorderen Bereich meldet auch der FC Ismaning. Allerdings handelt es sich bei diesen um Spieler, die auch in der Vorrunde zum Kader zählten, jedoch nach langwierigen Verletzungen "wie Neuzugänge" zu sehen seien. Das sagt Trainer Mijo Stijepic, der dementsprechend viel erwartet von Tobias Killer (nach Syndesmoseriss) und Orhan Akkurt (Muskelverletzung). Insbesondere Letzterer müsse in der Rückrunde besser eingebunden werden als bei seinen bisherigen Einsätzen: "Manchmal habe ich das Gefühl, meine Spieler haben noch gar nicht realisiert, was für eine Tormaschine wir da vorne drin haben", sagt Stijepic. "Orhan garantiert normalerweise 15 bis 20 Tore pro Saison, aber dafür braucht er Bälle." Und die hätte er bei seinen bisherigen zwölf Einsätzen, davon nur acht über 90 Minuten (vier Tore) eben nur bedingt bekommen. Was Akkurt, 34, auch im gesetzten Torjägeralter noch drauf hat, zeigte er zuletzt mit einem Hattrick beim 7:1 im Testspiel gegen den Bezirksligisten Dornach. Auch "Balancespieler" (Stijepic) Dominik Hofmann ist nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder fester Bestandteil der Ismaninger Mannschaft, im Gegenzug haben die Ergänzungsspieler Maximilian Ertl (Grüne Heide Ismaning) und Christos Ketikidis (Moosinning) den Verein verlassen. Bis auf Andreas Brandstetter (Faserriss), der noch etwa zwei Wochen pausieren muss, ist der Kader vollzählig, sagt Stijepic, der eine erhebliche Steigerung seiner Mannschaft erwartet; punktgleich mit Dachau liegt auch Ismaning nur drei Zähler vor den Relegationsplätzen. Los geht es diesen Samstag mit dem Gastspiel beim Abstiegsrivalen Schwaben Augsburg. "Mit 80 oder 90 Prozent Einsatz hast du in der Bayernliga keine Chance", sagt Stijepic und kündigt Konsequenzen an. "Ich bin schmerzfrei, auch Stammspieler auf die Bank zu setzen, das habe ich oft gezeigt. Und das werde ich auch weiterhin tun, wenn ich das Gefühl habe, dass die Mischung nicht stimmt."

Im Gegensatz zum FC Ismaning gelang es beim SV Pullach in den vergangenen Jahren meistens, das Optimum aus den vorhandenen Möglichkeiten zu machen. Die Folge waren sechs Platzierungen in den Top 5 der Liga nacheinander, darunter der Gewinn der Meisterschaft 2017 sowie drei zweite Plätze. Nach dem Ende der Ära von Trainer Frank Schmöller und Manager Theo Liedl müssen die Isartaler in dieser Saison jedoch um den Klassenerhalt bangen. Für Liedls Nachfolger Robert Bäumel vor allem eine Folge des großen Verletzungspechs. Zwar ist Kapitän Mike Hutterer nach seinem Syndesmoseriss wieder fit, dafür hat es in Martin Bauer einen weiteren Routinier nach überstandenem Kreuzbandriss abermals schwer erwischt - Verdacht auf Meniskusschaden. "Eine genaue Diagnose gibt es nicht, weil bei Martin ein MRT wegen einer Metallplatte im Knie nicht funktioniert", berichtet Bäumel. Als wäre das nicht schlimm genug, zog sich zuletzt auch noch Bauers Mittelfeldkollege Selcuk Altug einen Innenbandriss mit Knorpelabsplitterung im Knie zu, er fällt bis Saisonende aus. Zudem verabschiedete sich Angreifer Michael Hamberger (vier Saisontore) aus beruflichen Gründen. Er will künftig bei seinem Heimatklub SpVgg Lam in der Landesliga allenfalls aushelfen. Regelmäßiges Bayernligatraining sei jedoch nicht mehr drin. Trotz dieser personellen Rückschläge und der Tatsache, dass man keinen einzigen Zugang verpflichtete, sind die Pullacher zuversichtlich, die vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer noch aufholen zu können. Was auch an der ausgezeichneten Vorbereitung liegt, in deren Verlauf der SVP in fünf Testpartien fünf Siege verbuchte, darunter ein 2:1 beim Regionalligisten Heimstetten. "Wenn wir das Heimspiel am Samstag gegen Landsberg gewinnen, sind wir wieder bei den Leuten", sagt Bäumel und richtet auch im Namen von Spielertrainer Alexander Benede eine Botschaft an die Konkurrenz: "Wir starten voller Elan in die restliche Runde."