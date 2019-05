12. Mai 2019, 19:23 Uhr Fußball-Bayernliga Siegloses Quartett

Den Klubs aus der Region geht im Saisonendspurt die Puste aus: Pullach, 1860 II und Dachau verlieren ihre Partien, lediglich Abstiegskandidat Unterföhring holt einen Punkt.

Am Freitag kam die klare Ansage vom Chef: Zlatko Simikic bleibe auch übers Saisonende hinaus Trainer des FC Unterföhring, teilte Präsident Matthias Edelmann mit, ganz egal, in welcher Spielklasse der ehemalige Regionalligist in der neuen Spielzeit auch antreten werde. Klar ist, dass diese Frage erst in der Relegation beantwortet wird. Doch der erste Auftritt unter dem bisherigen Assistenten des vor einer Woche entlassenen Peter Faber weckt Hoffnungen: Beim Tabellenvierten SSV Jahn Regensburg II holte der FCU trotz 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden. Dabei musste man sich um den Tabellenvorletzten Sorgen machen, als Cihangir Özlokman nach Pass von Johannes Kraus via Innenpfosten ins Schwarze traf (17.) und kurz darauf Tomislav Kraljevic eine Flanke von Danilo Sabljo zum 2:0 verwertete (21.). Doch dann verkürzte Nasrullah Mirza (Bild) nach starker Vorarbeit von Andreas Faber (24.) und Jahn-Torschütze Kraljevic sah nach einem überharten Zweikampf die rote Karte (28.). Nun waren die Föhringer voll im Spiel, abermals Mirza nutzte einen Gegenstoß nach einem missglückten Freistoß der Oberpfälzer zum Ausgleich (45.). Nach der Pause war Föhring sogar näher dran am Sieg.