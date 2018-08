19. August 2018, 20:55 Uhr Fußball-Bayernliga Ohne Absprache

Der TSV 1860 II rutscht nach dem 1:2 beim routinierten TSV Kottern wieder Richtung Tabellenende. Trainer Sebastian Lubojanski kritisiert, dass sich seine junge Mannschaft nicht an die Vorgaben des Trainerteams gehalten habe.

Von Christoph Leischwitz

Ohne die Abstellung von Profispielern musste die U 21 des TSV 1860 München bei einer routinierten Mannschaft antreten, und verlor dann beim TSV Kottern auch mit 1:2 (0:1), obwohl die Löwen-Talente sehr viel Ballbesitz hatten. Viele Chancen kreierten sie damit allerdings nicht, in der Defensive leistete sich das Team von Sebastian Lubojanski zudem einige Konzentrationsfehler. Das 0:1 durch Achim Speiser fiel psychologisch ungünstig kurz vor der Pause (43.), dem 0:2 in der 51. Minute ging eine Bogenlampe voraus, beim erneuten Angriff der Allgäuer griffen mehrere Gegenspieler nicht ein, als David Mihajlovic frei zum Abschluss kam. Der Anschlusstreffer durch Dennis Dressel fiel durch einen Fernschuss (65.), in den gegnerischen Strafraum kombinierten sich die Junglöwen nur selten. Lubojanski warf seinen Spielern vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. "Über links wurde nicht das gespielt, was gegen eine solche Mannschaft funktionieren kann", sagte er. Die Löwen stehen nur knapp vor dem Tabellenende und empfangen am Sonntag den Vorletzten Ismaning (16 Uhr).