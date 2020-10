Von Stefan Galler, Ismaning

Spät ist der FC Ismaning im Heimspiel gegen die U 21 von Jahn Regensburg in Rückstand geraten. Noch später gelang dem Zehntplatzierten der Fußball-Bayernliga der Ausgleich, weshalb Trainer Mijo Stijepic auch gar nicht haderte: "Weil wir gut zurückgekommen sind sehe ich das Ergebnis eher positiv", sagte der Coach. "Mir war klar, dass Kleinigkeiten entscheiden können. Letztlich war es ein gutes Spiel von beiden Teams mit einer gerechten Punkteteilung", so Stijepic.

Seine Mannschaft hatte zunächst beste Gelegenheiten, in Führung zu gehen, doch weder Orhan Akkurt (21.) noch Jonas Redl (36.) schafften es, Torwart Alexander Weidinger im Eins-gegen-eins zu überwinden. Kurz vor der Pause verhinderte FCI-Torwart Sebastian Fritz einen Rückstand, als er gegen Thomas Stowasser parieren konnte (44.). Im zweiten Durchgang hatte dann Angelo Hauk die Chance zum 1:0, nach scharfer Redl-Hereingabe zimmerte er den Ball jedoch drüber (76.). Fünf Minuten später konnte ausgerechnet FCI-Co-Trainer Anton Siedlitzki bei einer Hereingabe von der Seite nicht mehr stoppen und bugsierte die Kugel per Vollspann ins eigene Netz. "Den hätte nicht mal Neuer gehalten, Toni trainiert nächste Woche unsere Stürmer", witzelte Mijo Stijepic. Nach einem Foul von Jahn-Torwart Weidinger an Hauk schaffte Bastian Fischer per Elfmeter den Ausgleich (90.). Dann bewahrte Torwart Fritz sein Team abermals gegen Stowasser vor der Niederlage (90.+2).