Mit einem aufregenden 4:2-Erfolg beim TSV Schwabmünchen hat sich der FC Deisenhofen am Sonntag seine guten Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der Bayernliga bewahrt. Die Mannschaft von Hannes Sigurdsson lag nach früher Führung durch Tobias Rembeck (4.) zwischenzeitlich zwar 1:2 zurück, drehte aber durch Treffer von Michael Vodermeier und Marco Finster die Partie. Den Schlusspunkt setzte Michael Bachhuber (90.).

In den weiteren Partien blieben die Teams aus München und der Region ohne Sieg. So rutscht der TSV 1865 Dachau nach einer 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSV Kottern bedrohlich nah an die Abstiegsplätze. Die Allgäuer gingen schon nach vier Minuten durch den regionalliga-erfahrenen Armin Rausch in Führung. Rausch erzielte auch das späte Siegtor (85.) nach zwischenzeitlichem Ausgleich durch Mario Maric (56.).

Der FC Ismaning kam beim TSV Landsberg nach einem 0:2-Rückstand immerhin noch zu einem 2:2, dank den späten Treffer von Markus Neuber und Angelo Hauk (75., 81.) - und dank einer Notbremse von Clemens Kubina, der dafür in der Nachspielzeit die rote Karte in Kauf nahm.

Etwas überraschend kam die 0:2-Pleite des TSV 1860 II gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Hankofen-Hailing. Trainer Frank Schmöller war nach den Gegentoren (34., 50.) stinksauer. "Das war vogelwild, ohne jede Inspiration", schimpfte er.