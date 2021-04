Der "Torhan" quittiert den Dienst: Mittelstürmer Orhan Akkurt, 35, der zuletzt beim Bayernligisten FC Ismaning spielte, beendet spätestens im Sommer seine Laufbahn. Sollte die aktuelle Saison wegen der Corona-Pandemie nicht mehr fortgesetzt werden, war es das für den über viele Jahre gefürchteten Torjäger, der für Großhadern, Heimstetten, Pullach, Türkgücü und Ismaning in den oberen Amateurligen spielte und zwischenzeitlich mal für eine halbe Saison (2010/11) vergeblich sein Glück beim Drittligisten Wacker Burghausen versucht hatte. Akkurt wird nun Assistent von Spielertrainer Alexander Benede beim SV Pullach.

Dort trifft Akkurt, der zwischen 2012 und 2015 bei den Isartalern innerhalb von drei Jahren in der Landes- und Bayernliga in 91 Spielen 71 Tore erzielt hatte, auf den ebenfalls gerade erst zurückgekehrten Manager Theo Liedl. Dieser war maßgeblich an der Rückholaktion beteiligt. Der bisherige Co-Trainer Christian Doll wird sich künftig wieder voll auf seine Aufgaben als Spieler konzentrieren.

Unterdessen hat der FC Ismaning bekannt gegeben, dass im Gegenzug Verteidiger Alexander Jobst, 31, vom SV Pullach geholt wurde, ebenso wie Mittelstürmer Daniel Gaedke, 26, der vom Landesligisten Eintracht Freising zum FCI kommt.