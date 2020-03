Es dauerte eine Weile, ehe sich Türkgücü München zu den Fragen und Gerüchten äußerte, die sich seit Anfang März mit dem Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Bayern beschäftigen. Bestätigt hat der Verein zumindest schon einmal, dass Kapitän Mario Erb tatsächlich nicht suspendiert, sondern fristlos gekündigt wurde. Der 29-Jährige war vor einer Woche gegen den FC Augsburg II (1:1) überraschend nicht im Kader. Nach dem Spiel war Trainer Reiner Maurer dazu gezwungen gewesen, das Fehlen eines seiner wichtigsten Spieler zu erklären. Er sagte damals, dies sei auf Anweisung des Präsidenten Hasan Kivran geschehen.

Wie die Bild-Zeitung vergangene Woche berichtete, soll die Kündigung erfolgt sein, weil Erb das Trainingslager Ende Februar in der Türkei vorzeitig verlassen hatte. Offenbar waren bei seiner Frau Komplikationen in der Schwangerschaft aufgetreten, weshalb sie ins Krankenhaus musste. Der Verein sagt dazu, "getroffene Verabredungen" seien "von Herrn Erb nicht eingehalten" worden, er habe "bereits nach zwei Tagen im Trainingslager den Trainer betreffend seiner Abreise vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Geschäftsführung wurde von Herrn Erb in keiner Weise informiert." Erb und sein unmittelbares Umfeld äußern sich nicht zu Privatangelegenheiten. Nach SZ-Informationen soll er allerdings erst nach Absprache mit der Sportlichen Leitung die Heimreise angetreten haben. Diese Möglichkeit soll ihm vor dem Trainingslager auch zugesichert worden sein. Fast rechtfertigend wirkt die abschließende Formulierung des Klubs: "Die Geburt der Tochter fand zwölf Tage nach Abreise von Herrn Erb statt, Mutter und Kind waren und sind wohlauf." Warum Türkgücü so lange damit wartete, den Vorgang öffentlich zu machen, wenn die Lage aus Sicht des Klubs so klar war, blieb offen.

Es ist nun von einem Rechtsstreit auszugehen. Erb ist junger Familienvater und aus seiner Sicht zu Unrecht arbeitslos. Bei Türkgücü fühlt man sich gut vorbereitet, "auch für einen Rechtsstreit, hier besonders betreffend Dokumentation".

Womöglich ist die Personalie Erb Teil eines größeren Problems. In einem Interview Mitte Februar hatte Hasan Kivran der SZ gesagt, dass er die Sportliche Leitung in ihren Entscheidungen weitgehend gewähren lasse. Aus dem Vereinsumfeld ist allerdings von mehreren Seiten zu hören, dass sich Kivran seit Monaten verstärkt einmischt. Für Nachfragen war Kivran seit dem Interview nicht mehr zu erreichen.

Die aktuelle Geschäftsführung stellt sich im Fall Erb klar vor den Präsidenten. Doch zum Zeitpunkt des Rauswurfs des Abwehrchefs war zumindest offiziell noch Robert Hettich Geschäftsführer - und nicht Max Kothny, der nun die SZ-Anfragen beantwortete. Die Mitteilung vom 29. Februar bezüglich der Auflösung von Hettichs Vertrag hatte schon Fragen aufgeworfen. Darin hieß es, dass man die Zusammenarbeit im Sommer ohnehin beenden wollte und diesen Schritt nun vorgezogen habe. Auf Nachfrage teilte Türkgücü etwas schwammig mit, dass man alle Zusagen gegenüber Hettich eingehalten und legitim gehandelt habe.

Nach SZ-Informationen war der Streit um Erb kein entscheidender Grund mehr für Hettichs Vertragsauflösung. Vielmehr sollen in den vergangenen Monaten mehrmals Beschlüsse gefasst worden sein, die Hettich nicht mehr mittragen wollte. Es ist kein Geheimnis, dass der ehemalige 1860-Pressesprecher und der ehemalige 1860-Trainer Reiner Maurer ein Team bildeten, das eng zusammenarbeitete. Insofern ist es überraschend, dass Maurer noch für Türkgücü tätig ist. Von Seiten Türkgücüs heißt es, Maurer mache "einen guten Job". Aber: "In einem ersten Gespräch wurde festgestellt, dass die Fortsetzung der Zusammenarbeit in der Regionalliga, bei einem Nichtaufstieg, nicht gewollt ist. Sobald der Aufstieg in allen Belangen besiegelt ist, werden die Gespräche mit Herrn Maurer wieder aufgenommen."

Und noch ein Gerücht geht derart laut von Ohr zu Ohr, dass auch Maurer schon davon gehört haben dürfte: Fabian Hürzeler soll sein Nachfolger werden. "Da ist Stand jetzt nichts dran", sagt Hürzeler, Trainer des FC Pipinsried und ein enger Freund von Roman Plesche - Hettichs Nachfolger bei Türkgücü. Hürzeler sagt, er konzentriere sich auf seine Arbeit beim Bayernliga-Spitzenreiter. Angesichts der jüngeren Transfergeschichte - allein im vergangenen Sommer mussten 16 Spieler gehen, von denen viele gern geblieben wären - dürfte klar sein, dass Klubchef Kivran auf dem Weg in den Profifußball rigoros vorgeht. Nun weiß im Moment niemand, wie und ob die Saison weitergeht. Und ob Türkgücü in der kommenden Spielzeit tatsächlich in der dritten Liga spielt oder ein Viertligist bleibt. Sicher dürfte aber sein, dass Maurer so oder so nicht über die Saison hinaus Trainer der Münchner sein wird.