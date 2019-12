Am Ende war das eingetreten, was die meisten Fans schon das ganze Spiel über immer wieder skandiert hatten: "Auswärtssieg". Auch wenn sich die Stimmung gar nicht danach angefühlt hat, als die zweite Mannschaft des FC Bayern am Samstag mit 1:3 gegen Kaiserslautern unterlag. Die Mehrheit der 3811 Zuschauer im Grünwalder Stadion waren zum Abschluss der Hinrunde nämlich Gästefans.

Nicht nur im Bereich der Unterstützung waren die Vorzeichen bei beiden Teams grundverschieden, obwohl sie vor dem Spieltag nur durch drei Punkte getrennt waren. Kaiserslautern hatte die jüngsten fünf Spiele allesamt gewonnen, Bayern aus den vergangenen drei Spielen hingegen nur einen Punkt geholt. Die Niederlage gegen die "Roten Teufel" war nun die dritte in Serie, bei jeder davon hatte es drei Gegentore gegeben. Die Defensive der Bayern ist mit 41 Gegentoren inzwischen die schlechteste der gesamten Liga, außerdem sind die Abstiegsränge nur noch zwei Pünktchen entfernt.

Den FCB-Spielern war der Frust nach dem Spiel verständlicherweise anzumerken, Torwart Christian Früchtl fand deutliche Worte: "Gegentore in der Häufigkeit sind immer scheiße. Davor kann man immer viel reden. Aber wir wussten, dass Kaiserslautern stark im Umschaltspiel ist, und dann laden wir sie auch noch ein." Der 19-Jährige spielte damit auf einen unnötigen Fehlpass von Timo Kern im Mittelfeld an, der das Tor zum Endstand eingeleitet hatte. Der Treffer von Lauterns Joker Simon Skarlatidis fiel in der 86. Minute, es war der Knockout für die Gastgeber, die sich bis dahin noch Hoffnungen machen konnten. Bis zur 80. Minute stand es 1:1-Unentschieden, Christian Kühlwetter hatte mit seinem zweiten Treffer des Tages dann die erneute Führung für den FCK erzielt. Bis dahin hatten die Bayern den Angriff der Gäste besser im Griff gehabt als noch in der ersten Halbzeit. Dort war das Spiel noch etwas wilder gewesen, zu Beginn hatten die Bayern mehr Chancen, ihr Ausgleichstor fiel dann jedoch erst kurz vor der Halbzeitpause durch Leon Dajaku (41.).

Am Ende war dieses eine Tor eben zu wenig, um den Abwärtstrend der letzten Wochen zu stoppen. Jochen Sauer, der Nachwuchsleiter des Vereins, gab sich nach der Partie trotzdem zufrieden und sprach von einem sehr guten Spiel, das er gesehen habe: "Am Anfang sind wir gut reingekommen in die Saison, das hat uns eigentlich niemand zugetraut. Dafür haben wir den von vielen früher erwartenden Hänger halt jetzt. Aber ich glaube, dass das nur ein Ergebnishänger ist." Die Defensivschwäche der Mannschaft sprach der 47-Jährige dennoch an: "Wir haben zu viele Gegentore in den letzten Spielen bekommen, die wir selbst durch leichte Fehler verschuldet haben. Das ist ein Thema, das wir dringend abstellen müssen, in der dritten Liga darf dir das nicht passieren."

FCB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte für die aktuellen Probleme seiner Hintermannschaft keine genaue Erklärung bereit. Das Fehlen einiger Kräfte, die am Samstag im Kader der Profis standen, wollten sowohl er als auch Sauer nicht als Ausrede anführen. Obwohl Hoeneß in Sarpreet Singh, Oliver Batista Maier, Lukas Mai und Joshua Zirkzee gleich vier Spieler an den Kollegen Hansi Flick abgeben musste: "Es hilft nicht, sich da ein Alibi zu suchen. Es hilft eher, sich darauf zu besinnen, dass die Mannschaft, die heute auf dem Platz war, Kaiserslautern, das einen Lauf hat, lange Paroli geboten hat."

Was Sauer wie auch Hoeneß ansprachen, war die Schiedsrichterleistung, auch wenn sie ihre Kritik an den Unparteiischen auf eine kleine Phase Richtung Ende des Spiels beschränkten. Vor den beiden entscheidenden Toren der Gäste hatten die Münchner jeweils ein Handspiel ausgemacht, das durch das Gespann um Katrin Rafalski nicht geahndet wurde. Doch auch diesen Umstand wollte Hoeneß nicht als Ausrede geltend machen: "Man kann die Situationen auch besser verteidigen, trotzdem ist es einfach bitter, in Rückstand zu geraten. Ich möchte das Schiedsrichtergespann nach einer eigentlich guten Leistung nicht an den Pranger stellen, auch wenn wir aus unserer Perspektive am Ende benachteiligt wurden."

So betonte der Trainer, dass er weiterhin optimistisch sei. Die 22 Punkte und Tabellenplatz 15, zwei Punkte über den Abstiegsrängen, hätte er vor der Hinrunde unterschrieben. Dass demnächst wieder mal gepunktet werden muss, ist ihm auch klar. Ein Spiel haben die Bayern noch vor der Winterpause, am Samstag empfangen sie die Würzburger Kickers. Am deutlichsten formulierte das Ziel wieder Keeper Früchtl: "Das Spiel wollen wir unbedingt gewinnen. Und wir müssen auch langsam mal wieder gewinnen."