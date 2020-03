Diesmal sind es die anderen, die jubeln. Es sind noch ein paar Sekunden zu spielen, doch Horkheims Handballer reißen schon die Arme hoch. Und die, die eigentlich jubeln und feiern wollen an diesem Abend, schauen erst einmal bedröppelt drein. Fürstenfeldbrucks Handballer haben nach 14 Siegen und 28:0 Punkten in Serie wieder ein Spiel verloren, was keine Folgen hat, denn sie führen die Tabelle der dritten Liga Süd weiterhin mit acht Punkten Vorsprung an. Ungewohnt ist die Situation nach dem 29:32 vor 1000 Zuschauern in der proppenvollen Wittelsbacher Halle dennoch. Und wieder ist es Horkheim. Die Handballer aus dem Stadtteil von Heilbronn waren im Oktober die letzten gewesen, die den TuS besiegten und auch damals eine Brucker Erfolgsbilanz von zuvor 14:0 Punkten beendeten.

Nun also erneut. Diesmal geben die Horkheimer sogar die Partycrasher, denn die Gastgeber hätten die Meisterschaft perfekt machen können an diesem Abend, hätten dazu allerdings auch Unterstützung vom Tabellenzweiten VfL Pfullingen gebraucht: Der hätte nicht gewinnen dürfen, tat das aber beim 40:36 gegen Kornwestheim. Das allein macht die Brucker Niederlage schon weniger schmerzhaft.

Und auch die Reaktion der eigenen Fans richtet die Gastgeber schnell wieder auf. "Gänsehaut" habe er bekommen, erzählt hinterher TuS-Trainer Martin Wild, als sich das Heimpublikum nach der Niederlage zu minutenlangem Applaus erhebt. Es sei ein Moment gewesen, "in dem die erste große Enttäuschung schon wieder gewichen ist". Dass nach einem Spiel, "das nicht hundertprozentig gelungen ist", die Protagonisten auf eine Ehrenrunde gehen und von den Fans gefeiert werden, habe er so noch nicht in der Halle erlebt.

Den Sieg der Gäste nennt er gleichwohl verdient. Die Brucker Panther, die noch immer auf ihre verletzten Stammspieler Sebastian Meinzer, Alexander Leindl und Benedikt Hack verzichten müssen, leisten sich an diesem Abend zu viele Fehler und zu viele Fehlwürfe aufs Tor. Sie holen sich die erste Führung beim 4:3 (6.), bauen diese auf 8:5 aus (12.), lassen sich beim 10:10 wieder einholen (18.) und führen zur Pause knapp mit 18:17. Der Start in die zweite Halbzeit misslingt, bald liegt man 19:21 zurück (37.), zum Gleichstand oder gar zur Führung reicht es nicht mehr.

Im Rückraum fehlen die personellen Alternativen, mancher wie Spielmacher Falk Kolodziej muss sechzig Minuten in Abwehr und Angriff durchspielen. Kolodziej verlegt sich dabei immer wieder auf ideenreiche Anspiele und Varianten auch beim Siebenmeter. Einem davon gibt er freilich so aufreizend wenig Geschwindigkeit mit auf den Weg, dass Horkheims Torhüter Yannick Hölzl den Ball abfangen kann. Dabei fehlt Kolodziej über fast die Hälfte der Spielzeit Rückraumpartner Johannes Stumpf, der in der 20. Minute umknickt und auf dem Spielfeld liegen bleibt. Sven Grathwohl, der zu diesem Zeitpunkt das Horkheimer Tor hütet, verdient sich den Applaus des Publikums, als er auf den Verletzten zugeht und ihm einen aufmunternden Klaps gibt. Stumpf kann trotzdem erst einmal nicht weiterspielen und kommt erst eine Viertelstunde vor Schluss zurück. Die Partie macht er mit seinen Anschlusstreffern zum 27:28 (51.) und 28:29 (55.) trotzdem noch einmal spannend.

Zweimal in dieser Schlussphase treffen die Brucker ins leere Gästetor. Das ist das Risiko, wenn eine Mannschaft sich entschließt, mit einem zusätzlichen siebten Feldspieler zu agieren und stattdessen den Schlussmann auf der Bank zu belassen. Es ist eine Taktik, zu der Gästetrainer Michael Schweikardt immer wieder greift an diesem Abend und damit Verwirrung stiftet bei den Gastgebern. Er habe versucht, mit dieser Maßnahme "Chaos reinzubringen und die Brucker Abwehr unter Druck zu setzen", erklärt Schweikardt hinterher. Nicht nur seinem Eindruck nach ist dies "ein kleiner Schlüssel zum Sieg", auch Martin Wild sieht darin "einen cleveren Schachzug", der sein Team dazu gezwungen habe, "immer auf der Hut sein zu müssen". Das gelingt nicht immer gut. Zudem zeigt Torhüter Michael Luderschmid in dieser Partie erst gegen Ende noch ein paar Paraden. Doch auch Markus Winkler, der zwischenzeitlich zwischen den Pfosten steht, möbelt die mäßige Torhüterbilanz an diesem Abend bis auf einen gehaltenen Siebenmeter (28.) nicht auf.

Man habe gewusst, dass Horkheim "am gefährlichsten ist", sagt hernach Kreisläufer Julian Prause. Der Gegner verfüge genau über jene Art von Spielern, "die unserer Abwehr nicht liegen". Dass es der Druck im Vorfeld gewesen sein könnte, just in dieser Partie die Drittliga-Meisterschaft perfekt machen zu können, glaubt er nicht. Mittlerweile seien sie ja an das Thema gewöhnt. Und "von der Dramaturgie her ist nächstes Wochenende ohnehin besser", findet Prause. Das Drehbuch, das niemand geschrieben hat, will es nämlich so, dass nächsten Samstag der einzig verbliebene Verfolger VfL Pfullingen in Fürstenfeldbruck zu Gast sein wird. Es kündigt sich der perfekte Showdown an. Den Brucker Panthern reicht dann ein Remis, um sich die Meisterschaft vorzeitig zu sichern. Den ersehnten Aufstieg in die zweite Liga bedeutet das ohnehin noch nicht, dazu ist noch eine Aufstiegsrunde am Ende der Saison nötig. Und so ruft Trainer Martin Wild nach der Partie und seinem öffentlichen Statement noch laut ins Publikum: "Wir treffen uns in einer Woche wieder, reißen die Bude ab - und gewinnen gegen Pfullingen". Da brandet noch einmal lauter Beifall in der Halle auf.