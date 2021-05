Sie haben ihr Möglichstes getan, dennoch hat es für die Fußballerinnen des FC Bayern am Sonntag nicht gereicht zum vorzeitigen Titelgewinn. Während sie mit einem 4:0 (1:0)-Erfolg in Leverkusen ihre Pflicht erfüllten, vermied Titelverteidiger VfL Wolfsburg parallel mit etwas Glück beim 3:2 (2:0) in Frankfurt den entscheidenden Patzer - auch weil Frankfurts Alexandra Johannsdottir kurz vor Schluss nur die Latte traf. So darf Wolfsburg weiter hoffen, den Münchnerinnen aber würde bei zwei Punkten Vorsprung dank ihrer besseren Tordifferenz am letzten Spieltag gegen Frankfurt (6. Juni) bereits ein Unentschieden genügen, um Meister zu werden. "Wir müssen auf Sieg spielen. Alles oder nichts", forderte Abwehrchefin Marina Hegering.

In Leverkusen nutzte der FC Bayern zunächst nach Startschwierigkeiten seine Chancen nicht, Lea Schüller traf dann in der 38 Minute ebenso per Kopf wie später Hegering und Viviane Asseyi. Den Endstand erzielte erneut Schüller, nachdem Leverkusens Torfrau den Ball genau auf ihren Rücken abgeworfen hatte. "Jetzt kann uns nichts mehr stoppen", sagte Schüller, "wir wollen einfach Meister werden."