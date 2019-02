24. Februar 2019, 20:41 Uhr Frauen-Fußball Simone Laudehr ist wieder auf der Höhe

Die Frauen des FC Bayern München mühen sich in Hoffenheim zu einem 1:0-Sieg und bleiben punktgleich mit Tabellenführer Wolfsburg Zweite - der hat das klar bessere Torverhältnis.

Von Anna Dreher

Lineth Beerensteyn tänzelte mit dem Ball eine, zwei, drei Gegenspielerinnen aus. Die Nachspielzeit lief und die 22 Jahre alte Niederländerin hätte eine Pointe im Bundesligaspiel der Fußballerinnen des FC Bayern gegen die TSG 1899 Hoffenheim setzen können. Nach ihren geschickten Schlenkern an den Gegnerinnen vorbei stand sie frei, guckte kurz nach oben - und schoss daneben. An der Punkteausbeute der Münchnerinnen an diesem Tag hätte es nichts geändert, wenn Beerensteyn die Hände nicht vors Gesicht geschlagen, sondern jubelnd in die Luft gerissen hätte. Aber wäre Beerensteyns Schuss drin gewesen, hätte sich im momentan über Tabellenplatz eins entscheidenden Teil der Statistik etwas getan, das in dieser Saison vielleicht auch die Meisterschaft entscheiden wird: im Torverhältnis.

So aber blieb es am 15. Spieltag bei einem mühevollen 1:0 (1:0), das sich die Mannschaft bei viel Hoffenheimer Gegenwehr aufwendig erarbeitet hat. Dabei hatten die Münchner Fußballerinnen diese Woche doch mit so viel Rückenwind und so viel Selbstvertrauen begonnen.

Eine Woche zuvor hatte die Winterpause mit dem Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg geendet. Und die Rechnung, die der FC Bayern nach einer ernüchternden 0:6-Klatsche aus der Hinrunde noch offen hatte, sie war so beglichen worden, wie Trainer Thomas Wörle sich das vorgestellt hatte: mit einem durchaus deutlichen 4:2. München dominierte, Wolfsburg hatte Mühe, sich durchzusetzen und musste schließlich die erste Saisonniederlage hinnehmen. Damit war die Meisterschaft wieder offen. Was für ein Gefühl! Wolfsburg blieb mit besserem Torverhältnis zwar Tabellenführer, Bayern aber lag punktemäßig wieder gleichauf. "Wir hatten schon einmal sieben Punkte Rückstand, da sind wir sehr stolz drauf", hatte Simone Laudehr danach gesagt. Und sie war am Sonntag gegen Hoffenheim nun auch jene Spielerin, die dafür sorgte, dass sich an dieser Punktgleichheit vorerst nichts geändert hat.

Die Startelf hatte Wörle im Vergleich zu Wolfsburg - das gegen Bremen mit 6:0 wieder mal ein Ausrufezeichen setzte - auf drei Positionen verändert: Statt Jovana Damnjanovic, Sydney Lohmann und Dominika Skorvankova begannen Mandy Islacker, Jill Roord und Verena Schweers. Und wie gegen den VfL trat Bayern auch beim Tabellenfünften Hoffenheim druckvoll auf, konnte sich letztlich aber keine zwingende Überlegenheit erspielen. Von großem Selbstvertrauen war nicht so viel zu sehen, wie wahrscheinlich auch von den Münchnerinnen selbst erwartet worden war. Was allerdings auch an den Gastgeberinnen lag, die Gegenwehr leisteten und sich früh Chancen erspielten - diese jedoch ungenutzt ließen. Wie auch Bayern.

Bis eben zur 25. Minute. Nach einem Eckball von Nationalspielerin Sara Däbritz schraubten sich Gina Lewandowski und Laudehr in die Luft, die Hoffenheimer Abwehr guckte zu - und dann war der Ball in diesem Spiel doch mal drin im Tor. In ihrem erst dritten Ligaeinsatz in dieser Saison traf Laudehr zum achten Sieg ihrer Mannschaft in Serie. Mit der Nationalspielerin hat München stets gewonnen: gegen Mönchengladbach im Dezember 9:0, gegen Wolfsburg vergangenen Sonntag 4:2 und nun dieses 1:0 gegen Hoffenheim.

Die beidseitige Hoffnung ist es, wieder eine Konstanz in die Auftritte der 32-jährigen Abwehrspielerin zu bringen, die mit ihrer Erfahrung aus mehr als 300 auch internationalen Vereinseinsätzen spürbar Stabilität ins Spiel des FC Bayern bringt - wenn ihr Körper sie lässt. Im Dezember 2017 war sie am Fuß operiert worden, hatte lange damit zu kämpfen, und nach ihrer Rückkehr machte seit Herbst 2018 dann das Knie Probleme. Ins Trainingslager nach Katar aber flog sie mit und wird nicht zuletzt in den beiden Viertelfinals in Pokal und Champions League gebraucht. Dass Laudehr wieder wirklich fit zu sein scheint, ist für den Verein auch deswegen beruhigend, weil in dieser Woche eine andere wichtige Spielerin mit ähnlichen Erfahrungswerten und Titelerfolgen ihren Abschied zum Saisonende verkündet hat. Wegen anhaltender Knieprobleme wird Melanie Behringer aufhören. Eine solche Nachricht von Laudehr würden sie bei Bayern München lieber nicht hören.