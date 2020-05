Felix Klare, 41, in Heidelberg geboren, ist in München aufgewachsen (wo er mit seiner Frau und vier Kindern lebt), absolvierte in Berlin seine Schauspielausbildung – und ermittelt seit zwölf Jahren im Stuttgarter „Tatort“ als Hauptkommissar Sebastian Bootz neben Richy Müller. Die Jubiläumsfolge 25 wird an diesem Sonntag (ARD, 20.15 Uhr) ausgestrahlt.

(Foto: Hein Hartmann/imago)