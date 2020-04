Auch wenn die Starkbierprobe am Nockherberg diesmal ausfallen musste: An Angela Ascher, 42, als überbissige Christine Haderthauer erinnert sich jeder. Von diesem Freitag an ist die Dorfenerin wöchentlich in den „Fraueng’schichten“ des BR zu sehen (22 Uhr).

(Foto: Manfred Baumann/oh)