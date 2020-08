Stefan Löwl, 46, gebürtiger Württemberger, hat in Augsburg Rechtswissenschaften studiert. 2004 wechselte er in den Staatsdienst. Von 2010 bis 2013 leitete er die Abteilung Umweltschutz am Landratsamt in Dachau. Im Mai 2014 wurde er erstmals zum Landrat gewählt.

(Foto: N.P. Jörgensen)