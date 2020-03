2018 gewann die Münchnerin Rosalie Thomass den Deutschen Schauspielerpreis, für ihre Hauptrolle in „Eine unerhörte Frau“. An diesem Donnerstag ist sie im ZDF in der letzten Folge des Dreiteilers „Unterleuten“ zu sehen. Und im Kinofilm „Die Känguru-Chroniken“ verdreht sie zurzeit als Nachbarin Maria dem Kleinkünstler Marc-Uwe den Kopf.

(Foto: Imago/Mary Evans)