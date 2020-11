Alexander Held, 62, gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Film und Fernsehen. Unter anderem spielte er in „Schindlers Liste“, „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ und „Der Untergang“. Oft wird er als schräger Charakter besetzt, wie in der Serie „München Mord“ als schrulliger Hauptkommissar Ludwig Schaller. Die jüngste Folge „Ausnahmezustand“ um ein Verbrechen im Umfeld des TSV 1860 München rief dort Verstimmung hervor – obwohl Held in seiner Jugend selbst für die Löwen gespielt hat.

(Foto: imago images/Mary Evans)