Moses war alleine. Den Schorsch gab es quasi doppelt. Beide hatten auf Florian Niederlechner großen Einfluss, lange bevor der heutige FC-Augsburg-Profi über eine Art zweiten Bildungsweg in den bezahlten Fußball gelangte. Moses lautete der Spitzname von Josef Riedl, Jugendtrainer im TSV Ebersberg. "Er hat mich zum Stürmer umfunktioniert", erinnert sich Niederlechner. Als solcher kam er ja dann über Markt Schwaben, Ismaning, Unterhaching und Heidenheim in die erste Liga: Mainz, Freiburg, FCA. Dass ihn die Münchner Löwen einst aus ihrer Jugend warfen ("zu klein, zu langsam"), ist oft erzählt worden; dass er bereits eine Lehre absolviert und einen Job hatte, als Haching anfragte, auch. Der Schorsch in seiner Doppelfunktion hatte aber noch größeren Einfluss auf den heute 30-Jährigen: weil er von der F-Jugend an sein Coach im SV Hohenlinden war - und obendrein sein Vater. Baute der Flo in der Schule Mist, durfte er nicht spielen. Einmal, erzählt der Filius, habe das ganze Team ("alles Spezln") den Trainer angefleht, ob dieser vor dem Spitzenspiel nicht eine Ausnahme machen könne. Doch da blieb sein Papa streng.