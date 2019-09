Der hellste Stern am Nachthimmel ist der Sirius, insofern haben die Herren 40 des MTTC Iphitos alles richtig gemacht, als sie sich "Sirius" von The Alan Parsons Project als Einlaufmusik wünschten. Ein Klassiker der frühen 80er-Jahre, äußerst populär bei Sportveranstaltungen. Seit den Glanzzeiten der Chicago Bulls in den 90ern wird in abgedunkelter Halle die Aufstellung der NBA-Helden (damals mit den Ikonen Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman) zu diesem Instrumental-Stück präsentiert - ein Gänsehautmoment. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch manchem Iphitos-Spieler kalt über den Rücken gelaufen ist, als er am Samstagmorgen auf der Anlage des SSC Berlin am Rand des Grunewalds mit seinen Tennis-Kumpels auf den Platz lief: Mannschaftspräsentation beim Final Four um die deutsche Vereinsmeisterschaft.

Eigentlich hatten sich die Jungsenioren vom Aumeisterweg am Freitag auf einen anderen Song geeinigt: "Zusammen" von den Fantastischen Vier, Baujahr 2018. Aber dann plädierte Bundestrainer Michael Kohlmann, die Nummer drei im Team, heftig für "Sirius", das auch bei Spielen des deutschen Davis-Cup-Teams läuft. Doch am Samstagmorgen vor Beginn der Halbfinals versemmelte der DJ auf der Anlage in Berlin dann die Set-List - und spielte "Sirius" für den TC Bredeney statt für Iphitos. So trabten die Münchner dann doch mit "Zusammen" auf den Platz. Wobei Sirius schon gepasst hätte: 8,6 Lichtjahre entfernt ist das Sternbild von der Erde, in etwa so weit weg war der erste Gegner für den MTTC: 0:6 hieß es nach den Einzeln gegen den Gastgeber SSC Berlin.

Der hatte sich nicht nur bei der Organisation Mühe gegeben, sondern auch bei der Kaderplanung. Da tauchten in Nicolas Kiefer, Arnauld Clement, Thomas Enquist und Björn Phau ein paar ganz große Namen auf - und die Galaktischen wurden den Erwartungen gerecht: Ohne Satzverlust besiegten sie Iphitos, um im Finale gegen Blauweiß Bohlsbach Revanche für die Vorjahres-Finalniederlage zu nehmen. 5:1 hieß es nach den Einzeln. Höhepunkt des Finals: Nicolas Kiefers Sieg im Match-Tiebreak gegen Alexander Waske, gegen den er im Vorjahr noch verloren hatte.

Am Tag zuvor hatte "Kiwi", der bei Berlin auch für die erfolgreichste Jugend Berlin-Brandenburgs als Berater, Mentor und Coach tätig ist, Norbert Mazany, Iphitos' Nummer zwei, 6:1, 6:2 geschlagen. Zum Vergleich mit aktuellen ATP-Spielern sagte Kiefer: "Da muss man realistisch sein. Das Grundtempo von den Schlägen ist schon ähnlich. Da wir aber nicht mehr zehn Einheiten pro Woche trainieren, merkt man schon, dass man ab und zu etwas langsamer in die Ecken kommt, von der Fitness ganz zu schweigen. Aber wahrhaben will man das natürlich während eines Matches nicht immer." Mannschaftskollege Björn Phau, der Iphitos-Spitzenspieler Emilio Alvarez 6:4, 6:0 besiegte, meinte gar: "Ich bin meilenweit entfernt vom Fitness-Level der Jungs, die jetzt in den Top 50 stehen. Ich habe mit dem Profi-Sport vor fünf Jahren aufgehört. Das ist eine lange Zeit." Was soll da Alvarez sagen? Der hat seine Profi-Karriere vor 14 Jahren beendet.

Sirius-Fan Kohlmann hörte vor sechs Jahre als Profi auf, sein Gegner Arnaud Clement ein Jahr früher. Der Franzose behielt am Samstag mit 6:1 und 7:6 die Oberhand, auf die Doppel verzichtete man. Tags darauf beim Spiel um Platz drei gegen Bredeney pausierten Kohlmann und einige andere zugunsten der Ersatzleute. Mit zehn Spielern war Iphitos angereist: "Jeder sollte seinen Einsatz bekommen", erklärte Mannschaftsführer Daniel de Boer. Die Punkte machten die Spitzenspieler: Alvarez bezwang den Belgier Yuri Soberon, Mazany den Niederländer Hendrik Jan Davids. 2:4 stand es nach den Einzeln, 4:5 am Ende, Platz vier. Nicht das erträumte Ergebnis, aber ein schönes Erlebnis. Wie heißt es bei "Zusammen" von Fanta Vier: "Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt. Komm lass'n bisschen noch zusammen bleiben. Nehmt die Flossen hoch, und die Tassen auch, wir feiern heute bis zum Morgengrauen.