2. September 2018, 18:54 Uhr FC Unterföhring Unerfüllte Wünsche

Unterföhring kann auch das fünfte Heimspiel nicht gewinnen - auch weil der Klub schnell 0:2 zurückliegt.

Von Fabian Swidrak, Unterföhring

Rückblickend brauchte es nicht einmal acht Minuten für die Gewissheit, dass der große Wunsch des FC Unterföhring und seines Trainers Peter Faber wieder nicht in Erfüllung gehen würde. Faber und seine Spieler hatten sich den ersten Heimsieg der Saison für diesen fünften Anlauf fest vorgenommen, für das Spiel gegen den SV Kirchanschöring. Dann aber waren nicht einmal acht Minuten gespielt, als Unterföhring mit zwei Toren in Rückstand lag. Die Partie endete 2:2 (1:2). Trainer Faber sagte: "Du musst froh sein, dass du noch einen Punkt holst."

Das gerade erst aus der Regionalliga abgestiegene Unterföhring steht aktuell auch in der Bayernliga auf einem jener Tabellenplätze, die am Saisonende zur Teilnahme an der Abstiegsrelegation verpflichten. Nun wäre ein Sieg gegen Kirchanschöring, das schwach in die Saison gestartet war, zuletzt aber mit einem Sieg gegen Tabellenführer SV Türkgücü überrascht hatte, jedoch nicht nur mit Verweis auf die mitunter lästige Tabelle ganz nützlich gewesen. Auch dem Selbstvertrauen des ein oder anderen Spielers hätte ein Erfolgserlebnis vor heimischem Publikum sicher gut getan. Trainer Faber befürchtet zumindest keine bleibenden Schäden. Er sagte: "Die Mannschaft ist in sich total in Ordnung, sie hat einen tollen Charakter. Wir haben Pech und machen individuelle Fehler, aber irgendwann wird es klappen."

Als Faber die individuellen Fehler ansprach, wird er auch an jene Szene gedacht haben, die zum zweiten Gegentreffer in der achten Spielminute geführt hatte. Albert Deiter lief nach einem langen Ball flankiert von einem Unterföhringer Verteidiger auf den herauseilenden Torhüter Daniel Shorunkeh-Sawyerr zu. Verteidiger und Torhüter dachten, der jeweils andere würde eingreifen, weshalb keiner eingriff. Deiter passierte unbehelligt und schob ein. Bereits zuvor hatte Albert Eder per Kopf nach einem Freistoß getroffen (5.). Faber sagte: "Wir haben einige Zeit gebraucht, um uns von den beiden frühen Gegentoren zu erholen." Leonard Mayer gelang dann aber nach einem Eckball und reichlich Gewühl im Strafraum noch vor der Halbzeitpause der Anschlusstreffer (31.). "Insgesamt waren wir im ersten Durchgang zu weit vom Mann weg", resümierte Faber. "Wir haben unsere Fehler in der Pause aber angesprochen und uns dann klar gesteigert."

Die Leistungssteigerung war auch auf den so erfahrenen Mittelfeldspieler Andreas Faber zurückzuführen, der aus einer mehrwöchigen Urlaubspause zurückgekehrt war, zu Beginn des zweiten Durchgangs eingewechselt wurde und schließlich den Ausgleich erzielte (65.). Trainer Faber fand, dass sein Neffe das "wirklich weltklasse" gemacht hatte. Auch sagte Faber, die Mannschaft hätte sogar die Chance gehabt, ein drittes Tor zu erzielen. Am Ende aber blieb der Siegtreffer ein unerfüllter Wunsch.