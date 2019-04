7. April 2019, 19:55 Uhr FC Unterföhring Kopfproblem

Beim 4:4 gegen Sonthofen verspielt Peter Fabers Mannschaft erneut am Schluss den Sieg. Dabei werden die Föhringer Opfer umstrittener Schiri-Entscheidungen.

Erneut wurden sie auf der Zielgeraden abgefangen, brachten einen Vorsprung nicht über die Zeit. Im Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Sonthofen führte der FC Unterföhring bis zur 85. Minute mit 4:2, um am Schluss auf denkbar unglückliche Art und Weise doch noch den Ausgleich zu kassieren - Endstand 4:4. Coach Peter Faber hat längst ein Kopfproblem ausgemacht: "Ich glaube, wir haben mittlerweile zweistellig Punkte in der Schlussphase hergeschenkt. Weil das natürlich im Unterbewusstsein mitspielt, dreschen wir in den letzten Minuten nur noch die Bälle nach vorne, anstatt selbst Fußball zu spielen."

Und dann kommen auch noch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen dazu, gegen Sonthofen hätte es beim Stand von 4:2 nach einer Attacke gegen Föhrings Malcom Olwa-Luta einen Elfmeter geben können, stattdessen zeigte der Unparteiische Quirin Demlehner dem Stürmer Gelb für eine angebliche Schwalbe. "Die Leute, die hinter dem Tor standen, haben mir gesagt, dass es einen klaren Kontakt gegeben hat", lamentierte Faber später. Die Entscheidung erhielt einen umso bittereren Nachgeschmack, als ausgerechnet Olwa-Luta das vermeintliche Foulspiel unterlief, das später zum 4:4-Ausgleich per Elfmeter durch Sonthofens Manuel Wiedemann führte. "Das wiederum war nicht mal im Ansatz ein Strafstoß", polterte Trainer Faber. "Malcom spitzelt den Ball weg und der Gegner fällt danach über sein Bein. Und das alles auch noch in der letzten Minute."

Angesichts des Spielverlaufs konnte man im Lager der Gastgeber mit der Punkteteilung nicht zufrieden sein. Zumindest die Tatsache, dass seine Mannschaft zweimal einen Rückstand aufholte, verbuchte Peter Faber als Teilerfolg. Den frühen Rückstand durch Sonthofens Jannik Keller (7.), egalisierte Nasrullah Mirza durch einen beherzten Schuss von der Strafraumkante (12.). Dann nutzte abermals Keller ein Missverständnis in der Föhringer Abwehr zum 1:2 (21.). Doch wieder hatten die Gastgeber eine Antwort parat: Einen langen Ball wollte Sonthofens Pirmin Vogler im eigenen Strafraum stoppen, nahm mit dieser Aktion jedoch seinen eigenen Torwart aus dem Spiel und Mirza schob ungehindert zum 2:2 ein (29.). Eine unübersichtliche Aktion im Strafraum nutzte schließlich Pascal Putta mit einem sehenswerten Schlenzer ins Eck - 3:2 (34.). Und nach der Pause folgte der vierte Streich: Nachdem Mirzas Schuss von Sonthofens Torwart Hioaki Kawama nur weggeklatscht wurde, staubte Maximilian Lüftl ab (70.). Bis zu Kevin Hailers Anschluss nach einem Eckball (85.) sah es nach einem Föhringer Sieg aus, dann kam es zum umstrittenen Elferpfiff.

Nicht das einzige Ärgernis für den FCU in dieser Woche: Landesligist SE Freising gab bekannt, Unterföhrings Verteidigerduo Bastian Hofmaier und Florian Bittner für die neue Saison verpflichtet zu haben. "Das ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt für uns mitten im Abstiegskampf", kritisierte FCU-Trainer Faber.