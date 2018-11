25. November 2018, 18:54 Uhr FC Pipinsried Zu viele Philosophen

Grübeln statt mit Bauchgefühl spielen: Die U23 des FC Bayern steht sich beim 1:1-Remis gegen Pipinsried wieder selbst im Weg.

Von Christoph Leischwitz

Man schrieb das Olympiajahr 1972, im Stadion an der Grünwalder Straße spielte Deutschland gegen Griechenland, es war ein Grottenkick: Vom Anpfiff weg zögerliche Deutsche, die sich nicht trauten, aufs Tor zu schießen. War aber auch logisch, immerhin handelte es sich um ein Fußballspiel von Philosophen, Hegel gegen Aristoteles etwa, weshalb bei den Deutschen wohl auch überraschend der Fußballphilosoph Beckenbauer in der Startelf stand. Der in München gedrehte Sketch der britischen Komikergruppe Monty Python bewies jedenfalls schon damals: Zu viel Nachdenken macht das Spiel kaputt.

Am vergangenen Freitag war das ähnlich. Nach dem Spiel sagte Holger Seitz, Trainer des FC Bayern München II, zu dem zögerliche Verhalten seiner Mannschaft vor dem gegnerischen Tor: "Das ist für den Stürmer keine optimale Situation, wenn der Kopf zu sehr mit dabei ist." Entscheidungen müssten wieder mehr aus dem Bauch heraus getroffen werden.

Wie herrlich unphilosophisch wirkten da doch die Angriffe der Gäste des FC Pipinsried: Ein weiter Ball von Kasim Rabihic auf den eingewechselten Oliver Wargalla, ein Sprint, ein Haken um den herauseilenden Keeper, Tor (78.). Aus Sicht des Favoriten endete die Partie immerhin noch 1:1. Auch, weil die Bayern einen Niederländer einwechselten, der viel Bauchgefühl mitbrachte: Der 17-jährige Joshua Zirkzee machte seine ersten Spielminuten in der Regionalliga überhaupt - und bereitete prompt mit einer sehenswerten Hacken-Vorlage das Tor von Kwasi Wriedt (85.) vor. Abgesehen davon wird beim Bayern-Nachwuchs zurzeit viel darüber gegrübelt, was jetzt eigentlich das Problem ist.

Auf den ersten Blick sehen die Schwierigkeiten der U23-Bayern ziemlich genau so aus wie jene der Profis: Vorne tun sich mangels Gedankenschnelle gegen engagiert verteidigende Gegner wenige Lücken auf. Und zweitens führt der Ballbesitz-Fußball zurzeit oft zu Ballverlusten im Mittelfeld, die umgehend gefährlich werden. So verpasste Pipinsrieds Marian Knecht in der 25. Minute die Führung nur knapp, weil Michael Wagner, der Vertreter des verletzten Torwarts Christian Früchtl, mit einer Fußabwehr das Eins-gegen-eins für sich entschied. "Wir haben noch besser gespielt als letztes Jahr", fand Spielertrainer Fabian Hürzeler, 2017 hatte der FC überraschend 1:0 gewonnen. Allein die Fitness habe es nicht erlaubt, das Spiel über 90 Minuten durchzuziehen. Pipinsried hatte die Bayern oft früh gestört und zu Fehlern gezwungen. "Wir wussten, wenn wir Bayern unter Druck setzen, machen sie Fehler." Teilweise hätten sie diese diesmal sogar gemacht, wenn sie nicht unter Druck waren, erklärte Hürzeler.

Doch der Kern des Problems liegt bei der U23 eben doch woanders, zumindest teilweise. Seitz nahm seine Spieler "auch ein wenig in Schutz", unter anderem deshalb, weil die Belastung in den vergangenen Wochen schon außergewöhnlich hoch gewesen sei. Abgesehen davon, dass mehrere Spieler wie Torwart Früchtl oder Paul Will verletzt fehlen, hatte die U23 in der Länderspielpause zahlreiche Spieler an die eigenen Profis abgestellt. Zum Abschlusstraining vor dem Pipinsried-Spiel standen sechs Feldspieler auf dem Platz. "Wir hatten keine Vorbereitung", sagte deshalb auch Nicolas Feldhahn, 32, Abwehrchef und Methusalem des Teams. Man müsse jetzt genau analysieren. Aber da sei es freilich vonnöten, "dass beim Analysieren alle dabei sind".

Gleich nach dem Spiel waren die Pipinsrieder nur bedingt zufrieden. Immerhin hatte der Abstiegskandidat den Aufstiegskandidaten am Rand einer Niederlage gehabt, dank Kampfgeist und Laufbereitschaft. So glänzte der sonst eher offensiv ausgerichtete Ballkünstler Amar Cekic nach einem Ballverlust mit einem 90-Meter-Sprint bis zur eigenen Grundlinie, wo er dann zur Ecke klärte (5.). Spielertrainer Hürzeler stellte sich immer wieder vor seine Mannschaft, und sah deshalb mal wieder Gelb wegen Meckerns. Das sehe nicht gut aus, klar, aber er sei eben der Trainer, "und wenn der Trainer an der Seitenlinie meckert", womit er den Kollegen Seitz meinte, "dann sieht der eben kein Gelb."

Da drängte sich die Frage auf: Wo war der zweite FCP-Trainer eigentlich? Vom Verein war auf Nachfrage zu erfahren, dass sich Manni Bender wegen akuter Rheumaschmerzen derzeit stationär behandeln lässt, und deshalb zuletzt auch das Training nicht leiten konnte. Es gibt aber auch das Gerücht, dass sich Bender zumindest mit einem Teil der Mannschaft überworfen habe. Geschäftsführer Roman Plesche sagte, dass man sich zu Beginn der Winterpause zusammensetzen werde. Dabei werde es auch um Benders Zukunft in Pipinsried gehen. Dem Vernehmen nach stehen die Zeichen tatsächlich eher auf Abschied.

Sicher ist bislang nur, dass Mittelfeld-Routinier Christoph Burkhard den Verein verlässt und Spielertrainer bei seinem Heimatklub TSV Hollenbach wird. Während die Bayern noch rätseln, steht beim FC Pipinsried womöglich der nächste Umbruch bevor.