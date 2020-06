Dass Trainer Fabian Hürzeler dem Bayernliga-Spitzenreiter FC Pipinsried nicht mehr zur Verfügung stehen würde, war schon seit Monaten klar. Als Grund hatte er unter anderem eine fehlende sportliche Perspektive angegeben, denn Pipinsried ist mit 21 Punkten Vorsprung so gut wie aufgestiegen. Nun herrscht zudem Gewissheit, dass Hürzeler wie auch Muriz Salemovic auch als Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Die Restsaison soll bekanntlich bis Frühjahr 2021 zu Ende gespielt werden. Darüber hinaus laufen Ende Juni noch die Verträge von Amar Cekic, Dennis Hoffmann und Sebastian Hollenzer aus, der Vertrag mit Pablo Pigl wurde über Juni hinaus verlängert. Den FC verlassen wird auch Torwart Johann Hipper, der wegen der langen, Corona-bedingten Pause nach Möglichkeiten suchen will, im Profibereich Spielpraxis zu sammeln. Der Kader sei damit so gut wie komplett, am Mittwoch wollte Sportchef Tarik Sarisakal nur noch ein Gespräch mit einem jungen Spieler führen. Fürs Tor wurde Tim Oberwahrenbrock verpflichtet, der vom TuS Haltern aus der Regionalliga West kommt. Wer die Mannschaft für die verbleibenden elf Spiele anleitet, stehe nicht fest. "Wir haben da keinen Zeitdruck", sagt Sarisakal, der von mehreren Kandidaten spricht. Nach SZ-Informationen ist immerhin ein Nachfolger für Geschäftsführer Uli Bergmann gefunden: Vereinspräsident Roland Küspert übernimmt auch die organisatorische Leitung der ausgegliederten Fußballer.