Manfred Bender, zweimal deutscher Meister mit dem FC Bayern, teilt sich künftig das Traineramt mit Fabian Hürzeler. Nach dem 3:3 gegen Aschaffenburg sieht er die taktische Disziplin als größtes Manko.

Von Christoph Leischwitz, Pipinsried

Nach diesem komplett verrückten Spiel fragte man sich, wo bei Fabian Hürzeler plötzlich das ganze Adrenalin hingekommen war. Gut 20 Minuten nach der spektakulären Aufholjagd gegen Viktoria Aschaffenburg - die Mannschaft hatte aus einem 0:3 noch ein 3:3 gemacht - saß der Spielertrainer des FC Pipinsried im Vereinsstüberl und wirkte müde. Dann sagte er mit analytischer Stimme auch noch Dinge ins Mikrofon, die von Frust und Ärger zeugten: "Die Stimmung in der Mannschaft war die ganze Woche nicht gut gewesen. Die Spieler sind verunsichert, haben wenig Selbstvertrauen." Dabei habe das Team ja großes Potenzial. Das sehe man aber oft erst dann, wenn man nichts mehr von ihr erwarte, so wie nach dem 0:3 zur Pause eben, wenn sie "keine Angst mehr hat". Griff der Trainer des Tabellen-Vorletzten der Regionalliga sich da etwa gerade selbst an? Immerhin ist es ja die Aufgabe eines Trainers, seine Mannschaft bestmöglich auf ein Spiel vorzubereiten, auch mental. Hürzelers letzter Satz ins Mikrofon lautete: "Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als positiv zu bleiben." Kurz: Der 25-Jährige redete, als ob er gerade einen neuen Trainer anwerben wollte.

Gleichzeitig zu dieser Pressekonferenz beorderte Geschäftsführer Uli Bergmann die Mannschaft noch einmal ein Stockwerk tiefer in die Kabine. Ihr wurde dort ein neuer Trainer vorgestellt. Allerdings ist Hürzeler, der hernach noch gesellig mit der Mannschaft im Vereinsheim saß, nicht zurückgetreten oder beurlaubt. Die Vereinsführung hatte sich für eine Doppelspitze entschieden. Der Neue ist kein Geringerer als Manfred Bender, der beim unterhaltsamen Spiel am Freitag gegen Aschaffenburg schon zugesehen hatte. Bis Ende August hatte der 52-jährige ehemalige Profi (u.a. FC Bayern, 1860, SpVgg Unterhaching) noch am Deutschen Fußball-Internat in Bad Aibling als Sportlicher Leiter gearbeitet. "Etwas zu viel Bürojob", erklärt er auf Nachfrage, er wolle wieder "raus an die Basis". Und habe sich deshalb gefreut, als der Anruf von FC-Manager Plesche kam.

Frischer Schwung? Manfred Bender, hier im Mai beim Golfen in Grassau, soll künftig das Fußballtraining in Pipinsried leiten. (Foto: imago/Ernst Wukits)

Als Trainer hatte Bender bislang vor allem in unterklassigen Ligen in Österreich und als Co-Trainer in Nigeria gearbeitet. Dass er nicht alleiniger Cheftrainer sei, bezeichnet er als "Win-win-Situation für alle": Hürzeler kenne die Mannschaft gut, zugleich bekomme er als Spieler jetzt mehr Zeit, an seiner Fitness zu arbeiten. Müde war Hürzeler zuletzt öfters gewesen, weil er mehr Zeit in den Trainerjob investiert hatte als in seine körperliche Verfassung. Außerdem ist er als Teil des Trainerstabs der U-20-Nationalmannschaft zeitlich stark eingespannt. "Ich finde die Lösung gut", sagte auch Hürzeler. Der Blick von außen sei nun wichtig und werde sicher helfen, das Potenzial der Mannschaft wieder abzurufen. Gleichzeitig sei man ein gleichberechtigtes Duo. "Ich will weiterhelfen", versichert Hürzeler. Er wird weiterhin mit Videoanalysen den Input fürs Training liefern. Bender werde künftig das Training leiten, so die Absprache. Der Einzige, der in Pipinsried nun gehen muss und das auch erst am Freitagabend erfuhr, ist der bisherige Co-Trainer Marco Krammel. Er habe allerdings in den vergangenen Wochen ohnehin aus beruflichen Gründen schon wenig Zeit für den FC gehabt, erklärt der Sportliche Leiter Roman Plesche.

Benders Verpflichtung ist nach dem Ende der Transferphase Ende August aus Sicht des Vereins vorerst die letzte Möglichkeit, die Mannschaft erfolgreicher zu machen. Den späten Rückkehrern Kasim Rabihic und Dennis Grassow war das nur bedingt gelungen, die Mannschaft hat aus den vergangenen drei Ligaspielen nur zwei Punkte geholt. "Und jetzt ist ein Drittel der Saison schon fast rum", rechnete Manager Plesche vor.

Die Partie am Freitagabend war ein Abziehbild des allgemeinen Pipinsrieder Erscheinungsbildes gewesen. "Wir spielen immer nur eine Halbzeit gut", sagte Kapitän Thomas Berger nach der Partie, so richtig wisse niemand warum. Manfred Bender sagte, man sehe ganz klar, wo man ansetzen müsse: "bei der taktischen Disziplin. In der ersten Halbzeit hat ja jeder gespielt, was er will". Aschaffenburg hatte zur Pause verdient geführt, zumal die stets gefährlichen Gäste nach zehn Minuten sogar noch einen Handelfmeter verschossen hatten. Das 0:1 fiel nach dem dritten gefährlichen Ecken-Kopfball durch Luca Dähn (31.). Beim 0:2 war der Schuss von Clay Verkaj so unglücklich abgefälscht, dass Keeper Thomas Reichlmayr nur zusehen konnte, wie der Ball über ihn hinweg ins ferne Eck flog (45.). Das 0:3 durch Daniel Cheron in der Nachspielzeit hatte das Team dann kollektiv verschlafen. "In der Kabine war es totenstill", erzählte Berger später.

"Hätte mit Hattrick das Spiel entscheiden können“: Marian Knecht traf nach 0:3-Rückstand doppelt. (Foto: Niels P. Joergensen)

Hürzeler ging dann volles Risiko. Kevin Nsimba war schon verletzt ausgewechselt worden (erste Diagnose: Muskelfaserriss), zur 46. Minute brachte er in Oliver Wargalla und Marian Knecht gleich zwei Stürmer - Letzterer sollte nach einer Verletzung eigentlich nur 20 Minuten zum Einsatz kommen. Die Wechsel zahlten sich aus. Nach dem 1:3 durch Amar Cekic (58.) traf Knecht doppelt (60., 75.), danach lag sogar noch das 4:3 in der Luft. Auf die Frage, ob das Remis für die Moral wichtiger sei als für die Tabelle, sagte Knecht: "Definitiv. Ich ärgere mich, ich hatte noch eine Chance. Ich hätte mit einem Hattrick das Spiel entscheiden können."

Benders Fokus liegt erst einmal auf der Stärkung der Defensive. "24 Gegentore in elf Spielen, das ist schon eine Menge Holz", findet der Neue. Was er denn für ein Trainertyp sei, werde es nun recht laut zugehen in Pipinsried? Er sei da flexibel. "Das hat die Mannschaft komplett selbst in der Hand", antwortet Bender vieldeutig.