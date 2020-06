Der FC Pipinsried hat das 19-jährige Torwarttalent Julian Kirr vom Regionalliga-Spitzenreiter Türkgücü München verpflichtet. Kirr unterzeichnet beim weit enteilten Bayernliga-Tabellenführer einen Vertrag bis Juni 2022. "Julian ist ein junger, talentierter Keeper. Er passt absolut in die Philosophie des Vereins, mit jungen Talenten den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga zu gehen", sagt Pipinsrieds Sportlicher Leiter Tarik Sarisakal, der außerdem weiter auf Torjäger Pablo Pigl baut. "Ich möchte mit der Mannschaft und dem Verein das zu Ende bringen, was wir zusammen begonnen haben, und zwar, die erfolgreichste Saison zu spielen, die es in der Bayernliga je gab", sagt Pigl.