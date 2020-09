Da sei doch wieder eine "andere Energie auf dem Platz" gewesen mit 200 Zuschauern, schwärmt der neue Trainer des FC Pipinsried, Andreas Thomas. Allerdings auf beiden Seiten, denn der Favorit tat sich beim Neustart gegen die SpVgg Hankofen-Hailing schwer. Für die Besucher war das 4:3 (1:1) indes ein tolles Erlebnis: "Da kommt man doch gerne wieder ins Stadion", findet Thomas. Durch drei Standards, davon zwei Elfmeter, gingen die Gäste zunächst in Führung (38.) und hielten sich lange im Spiel. Besonders viel Energie brachte aber Steffen Krautschneider auf den Platz, der die Partie mit drei Treffern (41., 48., 70.) entschied; das zwischenzeitliche 3:1 erzielte Maximilian Zischler (52.). Besonders sehenswert: Krautschneiders Freistoß zum Endstand. Der Ex-Schweinfurter hat nach Toren Stürmer Pablo Pigl (20 Treffer) eingeholt - vielleicht ein zusätzlicher Motivationsschub bei 22 Punkten Vorsprung auf Deisenhofen. Weil der FC wegen einer gelb-roten Karte für Zischler am Schluss in Unterzahl spielte, wirkte der knappe Sieg nicht rundum zufriedenstellend.