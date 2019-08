11. August 2019, 19:41 Uhr FC Ismaning Schwäbische Schwäne

Ismaning kassiert gleich zwei fragwürdige Elfmeter und unterliegt Augsburg - obwohl es selbst gute Chancen hat.

Von Gerhard Fischer, Ismaning

Als Schiedsrichter Maximilian Alkofer nach dem Abpfiff den Rasen verließ, schimpfte ein Zuschauer unflätig auf ihn ein. Das Stadion gilt ja als rechtsfreier Raum, was Schmähungen und Drohungen angeht. Selbst Menschen, die während der Woche den lateinischen Dichter Cicero lesen, schreien primitives Zeug aufs Fußballfeld. Aber genau hier liegt der Unterschied zu jenem Mann, der Alkofer am Samstag verfluchte: Er rief dem Schiedsrichter die Beleidigungen mitten ins Gesicht. Das war eine Unverschämtheit.

Einige Minuten später verließ der Trainer des FC Ismaning, Mijo Stijepic, den Rasen. Er ärgerte sich über die 1:2-Niederlage gegen den TSV Schwaben Augsburg. Und er ärgerte sich auch über Alkofer, der zwei fragwürdige Elfmeter gegen Ismaning gepfiffen hatte. Aber Stijepic hat Stil. Über den Schiedsrichter und den zweiten Strafstoß in der 79. Minute sagte er bloß: "Wenn das ein Elfer ist, dann gibt es 20 pro Spiel." Sportsmann Stijepic versicherte aber sogleich, dass er den Schiri nicht für die Niederlage verantwortlich mache. Sondern seine Spieler: "Das war unsere schlechteste Leistung in dieser Saison." Und sich selbst: "Ich habe in der Pause von zwei Stürmern auf 4-3-3 umgestellt, das war nicht gut."

Die Gastgeber starteten etwas ruckelig in die Partie, aber nach 17 Minuten zeigten sie, wie einfach Fußball sein kann, und wie schön. Tobias Killer flankte aus dem Halbfeld zur Mitte, Orhan Akkurt stieg hoch und köpfelte den Ball mit perfekter Kopf- und Körperhaltung in den Winkel. Akkurt, 34, bildete mit Angelo Hauk, 35, ein Angriffsduo, das prächtig harmonierte. Akkurt läuft ja nicht viel, aber er ist technisch beschlagen und ein abgezockter Torjäger. Cicero hätte ihn wohl als "listig wie ein Fuchs" und "gefährlich wie eine Kobra" beschrieben. Hauk hingegen geht die weiten Wege, er bietet sich an, vorne, hinten, rechts und links und immer geschickt um Orhan Akkurt herum.

Drei Minuten nach Akkurts 1:0 schoss Killer einen Freistoß an den linken Pfosten. "Das schaut gut aus", sagte ein Zuschauer. Er meinte nicht den Freistoß, sondern das Auftreten der Gastgeber und ihre Aussichten für den Fortgang des Spiel. Zumal Akkurt die Hoffnung nährte, dass Ismaning nach zwei Heimpleiten diesmal gewinnen könnte. In der 41. Minute spielte Maximilian Siebald den Torjäger halblinks frei, Akkurt schoss schneller als ein Katapult, aber der Ball prallte vom rechten Pfosten ins Feld zurück.

Schwaben Augsburg war kein mächtiger Gegner. Gut, sie haben Maximilian Löw, der zuletzt gegen den TSV 1860 II zwei Tore erzielte und manchmal auch wie eine Kobra wirkt. Aber haften blieb in der ersten Hälfte auch ein Missgeschick, als Matthias Wallner den Ball nach vorne dreschen wollte, dabei aber mit dem Mitspieler Lukas Glade kollidierte.

Dann kollidierten Ismanings Siebald und Augsburgs Gabriel Merane im Strafraum der Gastgeber, und ziemlich überraschend entschied Alkofer - nach Blickkontakt mit seinem Assistenten - auf Elfmeter. Siebald protestierte und sagte, Merane habe bei ihm eingefädelt. Merane lag lange am Boden, er erinnerte weder an eine Kobra noch an einen Fuchs, schon eher an einen sterbenden Schwan. Dann sprang er auf und schoss den Elfer selbst: links unten ins Eck. (44.).

Stijepic stellte um, Hauk ging auf den Flügel, Akkurt blieb vorne alleine, was Akkurt und dem Angriffsspiel schaden sollte. Das Aufbauspiel sah hingegen meistens so aus: Clemens Kubina auf Sebastian Fritz, Fritz auf Andreas Brandstetter, Brandstetter auf Fritz. Schon klar, Ismaning verfügt in Sebastian Fritz über einen spielstarken Torwart, aber er wurde beim Spielaufbau von den Verteidigern so oft einbezogen, dass er gefühlt die meisten Ballkontakte hatte. "Ich will ja hinten sauber raus spielen", sagte Stijepic, "aber vielleicht sollten sie auch mal einen langen Ball schlagen."

Dann fiel die Anzeige für den Spielstand und die Spielzeit aus, wofür sich der Stadionsprecher entschuldigte ("die Batterie hat den Geist aufgegeben"), und vielleicht war das ein Symbol für den gebrauchten Nachmittag. Als nämlich Ismanings Taijiro Mori und Augsburgs Silas Seitz im Strafraum kollidierten, ach was: sie berührten sich zart, pfiff Alkofer schon wieder Elfmeter. Merane jagte den Ball unter die Latte.

Es waren noch elf Minuten zu spielen, aber Ismaning jagte auch jetzt keinen langen Ball nach vorne.