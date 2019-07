14. Juli 2019, 18:28 Uhr FC Ismaning Schnell angepasst

Torjäger Orhan Akkurt, seit Sonntag 34, trifft im ersten Spiel für seinen neuen Klub zum 2:0-Auswärtserfolg bei der SpVgg Hankofen-Hailing.

Von Stefan Galler , Ismaning

Fünf Minuten waren gerade mal vorbei, da stellte Orhan Akkurt wieder einmal unter Beweis, dass ein echter Torjäger keinerlei Anpassungsschwierigkeiten hat: Der Neue beim FC Ismaning stand goldrichtig, als dem Hankofener Tobias Beck der Ball vom Schienbein sprang. Akkurt, seit Sonntag 34 Jahre alt, hielt nur das Füßchen hin, schon stand es 1:0. "Orhan ist nicht nur ein toller Stürmer, sondern auch einer, der die Mannschaft erreicht und dessen Wort in der Kabine Gewicht hat", sagte Trainer Mijo Stijepic, der nach dem Bayernliga-Auftaktspiel beste Laune hatte, schließlich startete der FCI mit einem 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Durch eine Niederlage bei den Niederbayern am vorletzten Spieltag war Ismaning in der vergangenen Saison noch einmal in den Abstiegsstrudel geraten, doch diesmal ließen die Männer aus dem nördlichen Landkreis München von Beginn an nichts anbrennen. "Wir haben diese erste Prüfung sehr, sehr gut bestanden", resümierte Stijepic.

Nach dem frühen Führungstor ließ Ismaning zwar zwischenzeitlich ein bisschen nach, Hankofen riskierte nun mehr, die Stürmer attackierten tief in der Ismaninger Hälfte. "Wir haben uns dann nicht getraut, ruhig rauszuspielen und immer wieder lange Bälle geschlagen", sagte Stijepic. Erst nach 25 Spielminuten bekamen die Gäste das Spiel wieder in den Griff. Kurz vor der Pause erhöhte Daniel Weber aus einer unübersichtlichen Situation auf 2:0, als er die Kugel über die Linie grätschte (45.+1). Nach der Pause hielten sich die Höhepunkte in Grenzen, Hankofen mühte sich, Ismaning hatte noch ein paar Halbchancen. Und am Ende die drei Punkte im Sack. "Wir haben diese Saison eine breitere Qualität, wenn jemand angeschlagen ist, kann er die Verletzung auskurieren und muss nicht wie letztes Jahr spielen", sagt Stijepic. "Meine Aufgabe ist vor allem, die Mentalität der Spieler zu wecken." Und die müsse in jedem Match stimmen: "Wir sind nicht so gut, dass wir mit 95 Prozent Aufwand gewinnen können."