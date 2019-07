21. Juli 2019, 19:22 Uhr FC Deisenhofen Zweimal Latte, kein Tor

Marco Finster wird wohl ein bisschen brauchen, bis er die Bilder vom Spiel in Regensburg aus dem Kopf bekommt. Zweimal schoss er schön aufs Tor – und zweimal traf er nur die Latte.

Der Aufsteiger kassiert auswärts beim 0:1 gegen den SSV Jahn Regensburg II seine erste Bayernliga-Niederlage. Und diese ist aus Sicht des FCD äußerst unverdient, denn schließlich scheitert die Sigurdsson-Elf gleich zweimal am Aluminium.

Von Gerhard Fischer, Deisenhofen

Der FC Deisenhofen musste seine erste Niederlage in der Bayernliga hinnehmen. Der Aufsteiger verlor beim SSV Jahn Regensburg II mit 0:1. "Wir hatten zwei Lattenschüsse, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen", sagte Deisenhofens Co-Trainer Thomas Werth. "Leider wurde der sehr gute Auftritt unserer Mannschaft nicht belohnt." Für die Zuschauer sei es ein tolles Spiel gewesen, es sei in hohem Tempo "hoch und runter" gegangen.

Das Wetter, es war schwülwarm in der Oberpfalz, schien den beiden Teams nichts auszumachen; sie begannen flott, beide. Und sie hatten Chancen, beide. Nach sechs Minuten landete eine abgewehrte Ecke vor den Füßen von Deisenhofens Marco Finster, der sofort schoss. Jahn-Keeper Julio Peutler lenkte den Ball an die Latte, von welcher er nach unten prallte. Der Schiedsrichter unterbrach die spannende Szene, indem er ein Stürmerfoul pfiff. Drei Minuten später passte Tobias Rembeck auf Valentin Köber, der in zentraler Position das Tor anvisierte, dieses aber knapp verfehlte. Regensburg hatte seinerseits Chancen - und vergab sie ebenso. Einmal landete ein verunglückter Abschlag von Deisenhofens Tormann Enrico Caruso bei Benedikt Köppel; doch Köppel hob den Ball überhastet über das Tor (32.).

Nach dem Wechsel hatte wieder Marco Finster die erste gute Möglichkeit. Finster schoss, jeder sah, dass es gefährlich werden würde, Regensburg bangte, Deisenhofen hoffte - und der Ball prallte ans Lattenkreuz (59.). Regensburg atmete auf.

Und Regensburg jubelte nach 75 Spielminuten. Valentin Gressel, erst zwei Minuten zuvor eingewechselt, bediente Thomas Stowasser, und der Neuner des Jahn erzielte mit einem Drehschuss das 1:0. Wenige Minuten danach hatte Stowasser das 2:0 auf dem Schlappen, aber Köber klärte auf der Linie für seinen bereits überwundenen Keeper Caruso. Als auf der Gegenseite Michael Bachhuber aus kurzer Distanz an Tormann Peutler scheiterte (89.) und Tobias Muggesser hoch übers Tor schoss (90.+3), entschwanden die letzten Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn.